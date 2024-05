Picnic: las estratagemas para tener razón y actividades para hacer y ver en Montevideo

Para eso propone 38 estratagemas o trucos dialécticos , técnicas como cambiar el tema, usar argumentos ad hominem, atacar al oponente en lugar de sus argumentos, entre otras. Son argumentaciones desleales y engañosas utilizadas en las discusiones cuando uno de los contrincantes desea que prevalezcan sus tesis u opiniones sobre las del adversario, aun sabiendo que éstas son absurdas o que no tiene razón alguna en el asunto. ¿Te suena esta descripción? ¿No es lo que hacemos tantas veces cuando ciegamente intentamos que prevalezca un argumento aún conscientes de que no tiene defensa? ¿No es lo que escuchamos casi todos los días en las discusiones sordas entre figuras públicas de todo tipo y color?

De Platón hasta Adorno, y más, hay mucho para leer y cavilar en lo que hace a nuestro manejo de los debates, e incluso a la reticencia moderna a montar verdaderos debate sobre reglas claras, éticas que, por eso mismo, produzcan resultados esclarecedores. Porque para tener la razón, ya lo enseñó Schopenhauer, no hace falta más que una serie de tácticas que suele ser muy efectivas.

Me propongo y te propongo el siguiente desafío: argumentar no para ganar la partida a pura manipulación, sino para intercambiar verdaderamente opiniones y puntos de vista con otra persona. Quién te dice que incluso salgamos ganando, pero conocimiento.

Para ver

Spacey. Desenmascarando a Spacey es el nuevo documental que se puede ver en MAX, una investigación que va más allá de los cargos judiciales que el actor de House of Cards superó tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Spacey fue declarado inocente de nueve delitos sexuales que supuestamente ocurrieron entre 2001 y 2013 y yambién tuvo éxito en una demanda civil de 2022 en Estados Unidos. tras acusaciones de un avance sexual no deseado en una fiesta. En este documental, sin embargo, se entrevista a 10 hombres que no están implicados en el proceso penal de 2023 y que hacen nuevas acusaciones. Lo que queda no solo son denuncias, sino un retrato descarnado sobre el mundo de la fama y su escasos escrúpulos.

Acoso. También en MAX se puede ver la película La Asistente , que se me había pasado del radar. El acoso sexual en el lugar de trabajo (en este caso, una productora) no se muestra explícitamente. Más bien, se evalúa a través de las ansiedades de una joven que trabaja allí, muy bien interpretada por Julia Garner.

Oso. Vuelve El Oso a fines de junio y como eso me da felicidad, te comparto el trailer.

Mañana. Por consejo de un lector muy amable, Arturo, fui a ver Siempre habrá un mañana , una muy buena película italiana que cuenta la historia de Delía, una mujer que debe sobrevivir en un matrimonio violento, con el agregado de un suegro déspota, en el marco de la Italia de la posguerra. Hasta que recibe una carta misteriosa que le da coraje. Está en salas de cine y viene precedida, con razón, de excelente crítica.

Para leer

Gracias. En dos semanas y poco más murieron dos escritores que me acompañan desde hace tanto tiempo que sentí que había perdido casi casi a alguien querido. Paul Auster dejó una obra variada, profunda y accesible. Cada uno de sus libros que leí me recuerdan a una etapa de mi vida; en su honor comencé a leer por segunda vez -y parece la primera porque tengo otra perspectiva de la vida- La invención de la soledad , tal vez el más autobiográfico de sus escritos y una rica reflexión sobre la paternidad.

También murió la prolífica y genial Alice Munro , la canadiense de los cuentos cortos que recibió el Nobel en 2013. Me falta mucho por leer de su obra, así que en mi mesa de luz ya está Las Lunas de Júpiter. Alice comenzó a escribir cuentos aunque siempre había querido escribir una novela, porque entre hijos y tareas domésticas no tenía tiempo, contó alguna vez. Y luego se convirtió en una gran cuentista. “Una idea me interesa si tiene alguna complejidad moral, si tiene varias aristas –dijo en 2015–. No es que me guste crear personajes que estén reflexionando sobre problemas morales, pero sí marcar cómo de las decisiones que uno toma, uno se puede arrepentir tiempo después. Al mismo tiempo pienso que hay momentos en la vida en los que hay que ser egoísta a un grado tal que, luego, de mayor, uno pueda condenarlo. De eso se trata ser humano”.

Para degustar

Fogatto. No soy mega fan de las recetas virales, pero esta bomba de chocolate, crema. Avellanas y café me tentó y la voy a probar. Después me contás qué tal te quedó a vos.

Delicias tanas. La Escuela Gato Dumas inicia curso de Pastelería Italiana para el cual no se necesitan conocimientos previos. Arranca el 21 de mayo y son solo dos clases. En el taller te enseñan a hacer postres como cannoli, Torta Capri, tegole, biscotti.

Cabernet Franc. El viernes 17 comienza en La Sacristía un taller sobre esta cepa deliciosa , a cargo de la sommelier Beatriz Chevalier. La propuesta es aprender las principales características de la variedad propuesta, los descriptores aromáticos y estilos, el maridaje y el servicio

Para disfrutar

Danza. El 6 y 7 de junio se puede ver en el Solís a la compañía Cisne Negro, que se presentará con la Orquesta Filarmónica de Montevideo con Enigmas . Bajo la dirección artística de Dany Bittencourt, Cisne Negro es considerada una de las c ompañías contemporáneas más importantes de Brasil, con éxito de crítica y público. Se ha presentado en más de 500 ciudades en 17 países, donde realizó más de 5.000 presentaciones, aclamadas por más de 3 millones de personas. Entradas acá.

Esquinas. El viernes 17 de mayo inicia el año de En Conjunto a la esquina , un ciclo de espectáculos musicales gratuitos por distintos barrios de Montevideo que realiza el Conjunto Nacional de Música de Cámara del Sodre. El primer encuentro será a las 19.30 horas en el Núcleo Este Montevideo (Camino Mangangá 7894). El repertorio va desde Mozart a Jaime Roos.

Pretty Hate Machine. Así se llama la muestra que se inaugura hoy a las 20 hs en Sala Verdi y que luego se podrá ver de martes a sábados de 16 a 20 h y los domingos de 15:30 a 16:30 hs. Felix Buxareo muestra sus creaciones; fue una de las fundadoras del primer estudio de tattoo y se dedica al arte del tatuaje desde 2017. con un estilo que ella misma califica como "Dark Art" con influencias del post punk, rock gótico y heavy metal.

Luces. La tormenta solar más intensa en más de 20 años tuvo sus efectos sobre la Tierra la semana pasada, lo que permitió ver impresionantes cielos pintados de colores intensos, en lugares mucho más al sur de los que suelen ver auroras boreales. Acá están algunas de las imágenes , y acá las “luces rojas ” captadas en el norte. Y así se vieron los “restos” de la Aurora Austral en Uruguay. La parte negativa de tanta belleza es que la tormenta tiene el potencial de interrumpir las comunicaciones, la red eléctrica y las operaciones de navegación, radio y satélites.

Jardín. Que el frío no te achique, sobre todo para ir al Museo Zorrilla el próximo sábado 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, a disfrutar de Secretos de Jardín, una actividad en la que se podrá visitar el jardín escultórico del artista José Luis Zorrilla, presenciar un conversatorio y un concierto. Entrada libre y gratuita y acá hay más detalles y horarios.

Para aprender

Árboles. Es hermoso el libro Árboles de Montevideo, editado por Alter Ediciones, una guía a través de 50 especies que se pueden encontrar en la ciudad, con tremendo diseño. Emanuel Bremermann escribió sobre el libro y los árboles . Te dejo solo algunos datos: en las veredas de Montevideo hay más de 300.000 árboles. En total, la ciudad tiene más de quinientas especies cultivadas.

Patrimonio. No pasa mucho tiempo sin que nos enteremos que alguna casona histórica, de esas que vale la pena mantener porque son testigo de nuestra historia, será derruida para dejar paso a la “modernidad”. A veces tenemos suerte, y se puede detener la debacle. No puedo creer que a alguien se le haya ocurrido que la escalera tradicional del Parque Rodó ubicada en Manuel Blanes y Luis Piera también se podía bajar de un plumazo. Esta es la historia de cómo lo evitaron , incluso luego de que el proyecto para hacer una escalera accesible ganara un premio del Municipio B.

Recreo

Todas las formas de disfrutar del café

Hay tantas formas de hacer café como imaginación tengas y no se necesitan equipamientos muy complicados, sino más bien conocimiento de algunas técnicas básicas que la semana pasada compartió conmigo Verónica Leyton , de The Lab, en La Sobremesa. Te las resumo en algunos piques y te recomiendo que la sigas porque suele compartir muchos consejos y tutoriales para disfrutar del mejor café.

-Cualquiera sea el método que uses, seguí la proporción “áurea” del café: 1 x 13. 1 parte de café por 13 de agua. Para una taza de 350 ml necesitás unos 27 gramos. Si no tenés balanza podés transformar gramos en cucharadas (según Google una cucharada equivale a 15 gramos), pero vale la pena invertir en una balanza; cuesta poco y sirve para todo.

-El de filtro sigue siendo uno de los métodos más sencillos y nobles para hacer café. Podés usar el de toda la vida o hacer un upgrade a un V60, pero en todos los casos acordate de:

No calentar el agua más allá de los 85°.

Calentar de antemano el recipiente donde servirás el café, para lo cual podés verter agua caliente.

Mojar el filtro de antemano.

-Siempre que puedas molé en el momento los granos de café, que idealmente no deberías guardar por mucho más de un mes para que conserven sus mejores propiedades y aroma.

-Si sos ansioso pero te gusta el café rico rico, probá con el práctico y rápido método de prensa francesa. Se puede comprar por precios muy variados y solo tenés que tener en cuenta los siguientes pasos:

Luego de introducir el café molido en la jarra, tapar con agua y dejar que se hinche durante unos segundos.

Llenar la jarra de agua, introducir el émbolo pero no bajarlo hasta que pasen cuatro minutos. Recién ahí se baja el émbolo y la infusión queda pronta.

Retirar el café de la jarra. De otra manera seguirá infusionando y la bebida se pondrá más amarga.

Chau chau adiós

Gracias por la lectura y me despido con Alice Munro: “La felicidad constante es la curiosidad”.