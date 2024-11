"Tengo novia": Esteban Lamothe confirmó que está en pareja su compañera en Envidiosa, Débora Nishimoto

Ahora, durante una conversación en Galanes en Temporada Baja, el programa de Blender que conduce junto a Gonzalo Heredia y Galia Moldavsky, el actor confirmó la relación. “Sí, es mi novia, mi pareja. Tengo novia".

"Duré soltero un mes. La vida para mí no tiene sentido sino tenés novio o novia, tengo pareja desde que tengo 5 años”, agregó.

“He estado solo y no quiere decir que tener novio o novia sea a priori a algo bueno, porque también hemos tenido noviazgos de mierda. Pero tengo 47 años, me conozco y sé que cuando cojo y me gusta y sigo, y me gusta un libro que me dio, y de golpe te hace reír y se ríe de mis chistes... Me conozco y sé que cuando algo me gusta, sigo adelante”, contó durante el stream.

Ante una pregunta de Moldavsky, Lamothe sostuvo que está en "la luna de miel del enamoramiento".