Traidores festeja 40 años de su primer show y la vigencia de sus canciones: "Llevó tiempo que ciertos temas cobraran sentido"

La entrada de Wikipedia de Traidores dice que “fue” una banda de rock uruguayo. Sus miembros y fundadores, los primos Juan Casanova y Víctor Nattero están de acuerdo con ese tiempo verbal. Los Traidores ya no es una banda. O no tiene la lógica de una.

“Es una locura y un milagro estar vivos, eso es lo primero”, dice Casanova. “Porque si pensamos en nuestros amigos, incluso miembros de la banda, los primeros fans de Traidores y todo, hay mucha gente que ya no está entre nosotros. Entonces, es un tremendo compromiso estar en el partido, que nuestras canciones, algunas de las cuales ya tienen 40 años, aún sigan siendo significativas para mucha gente. Nos genera un compromiso enorme, nos lo tomamos muy en serio, laburando estas canciones como si fueran la primera vez, realmente maravillados de haber llegado hasta acá”.

¿Qué sienten cuando ven que esas canciones que ya tienen 40 años siguen estando vigentes o manteniendo su sentido?

Víctor Nattero: Que este es un país muy chato, donde las cosas no cambian. Por un lado, supimos captar aquel Montevideo, que es muy diferente al de hoy. En muchos sentidos, pudimos ser la voz de un montón de gente. En un contexto en el que salíamos de la dictadura y entrabamos a una democracia disfrazada. Pudimos captar todo eso y ponerle letra y música a lo que estaba pasando. Y que tantos años después sea lo mismo, es que el país no cambia, debe ser eso.

Juan Casanova: Creo que ese es el sentido profundo de Montevideo agoniza. Cuando vos agonizas no estás ni vivo ni muerto. Y, como dice Víctor, da la impresión de que algunas cosas nunca cambian en el país y que seguimos padeciendo los mismos problemas. Si vos escuchás Flores en mi tumba, decís ¿cómo sigue significando algo para la gente? Y entonces pensás en la enorme cantidad de problemas que tienen los adolescentes de hoy que son los mismos que nosotros enfrentamos. Por ejemplo, en la pandemia, las medidas sanitarias que se tomaron provocaron que se suicidaran un montón de pibes. Entonces, en ese contexto, las canciones de Traidores cobran mucha significación y hay muchas personas que redescubren Traidores a partir de lo que pasa en los últimos años. Encontraron que lo que se había hablado en las canciones, como el uso de los medios como arma y el uso de las propias armas contra la gente común.

VN: Teniendo en cuenta además la muy poca discusión que tiene una banda como nosotros en este momento a nivel radio, a nivel masivo, creo que no estamos. Somos más de la gente que otra cosa.

JC: Como siempre (risas). Y ahí creo que está el secreto de que hoy podamos celebrar 40 años de canciones, en que hay gente que las hace vivir, que las tiene en la memoria, gente que las descubre y que de algún modo u otro, le encuentran un sentido y se comunican con nosotros todo el tiempo, en la calle o por las redes, como sea, y nos hacen llegar muchas veces un agradecimiento y es lo que nos da fuerza a nosotros como para tomarnos muy en serio el show que vamos a dar. La gente en esto lo es todo, en la historia de Traidores es así. Nosotros no tocamos hace muchos años porque Víctor y yo vivimos en lugares geográficos muy distantes, y eso nos hace muy, muy difícil armar la logística para poder ensayar, para poder componer y hablar porque es algo que hacemos juntos y la vida nos ha llevado a tener la distancia, y se toca cuando se puede y se tienen que dar muchas cosas para que pase. Pero siempre el motor es gente fanática de Traidores, esa es la realidad.

20240626 Victor Nattero y Juan Casanova, músicos de la banda Los Traidores. IG (5).jpg Foto: Inés Guimaraens

Se prende la “traidorseñal” y allá van ustedes, como Batman. Tocan en respuesta a una necesidad.

VN: Exactamente (risas). Aparte por una necesidad propia también, siempre es un placer tocar.

JC: Traidores en este momento, y hace muchos años ya que no funciona como una banda, porque es imposible. No tenemos la idea de hacer una gira, ni sacar un disco, ni nada por el estilo. Hacemos esto que son momentos puntuales, y tratamos de disfrutarlo y tomárnoslo muy en serio, dar un show austero y sin mucha alharaca, como siempre han sido las cosas de Traidores, con poquitos invitados porque es una celebración de cumpleaños y hay amigos que queremos que estén, y con un compromiso tremendo para con la gente que se la juega por nosotros y nos hace el aguante todo el tiempo.

Por el contexto en que nace la banda y la propuesta que hacen ustedes, y quizás incluso por este camino intermitente que han tenido, ocupan un lugar casi legendario en la historia del rock uruguayo. ¿Cómo se llevan con esa historia y con su propia leyenda, sienten la presión de competirle?

JC: Bueno, nosotros somos la anti leyenda, porque en realidad no hacemos un culto de nosotros y entendemos claramente que la gente no va a ver nuestras cara de boludos, va a escuchar ciertas canciones y para que esas canciones sean Los Traidores, Víctor Nattero y Juan Casanova, que son los compositores de toda la vida de la banda, tienen que estar. Entonces estamos acá como por default (risas). Y como te digo, esto es el poder de las canciones, canciones que a pesar de nosotros o más allá de nosotros, siguen teniendo relevancia y significado para muchas personas. Esa es nuestra conexión con toda esa gente, las canciones. No nos interesa ser famosos, no nos interesa traer acólitos nuevos, no nos importa lo que pase. Si está esa necesidad, nosotros tratamos de cumplir.

20240626 Juan Casanova, músico de la banda Los Traidores. IG (9).jpg Foto: Inés Guimaraens

De la generación que ustedes integran, aquella del compilado Graffiti, son la única banda que sigue activa. ¿Significa algo para ustedes ser los que quedaron en pie?

VN: Sí, claro. Significa mucho.

JC: Está también La Tabaré, o El Cuarteto, que se refundó, o Mandrake Wolf. Queda alguna gente pero somos cada vez menos, y nosotros estamos comprometidos con nuestra historia, en el sentido de que si hay una virtud que hemos tenido a lo largo de los años es tener una cierta coherencia. Traidores no está para caerle bien a nadie, no está para afiliarse a ningún tipo de ideología ni filosofía, somos gente de la calle, del común denominador, padecemos lo mismo que padecen todas las personas, y tenemos una visión particular y una manera de relatar. En lo que si tenemos una intención desde siempre es que las personas que escuchan las canciones se hagan preguntas.

¿Cómo es ser punk hoy? ¿Se puede, es más difícil, es más fácil?

VN: La verdad no sé, es una ideología como tantas otras. Creo que no. Con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que estás solo. Mal que bien. Es mi opinión.

JC: Para nosotros el movimiento punk y sobre todo la música, el lenguaje musical, para la época nos quedó como anillo al dedo. Traidores cobra forma de ese modo, pero si ves nuestro camino la banda no repite Montevideo agoniza, no hace un disco igual al primero sino que siempre hubo una búsqueda de lenguajes, mucha experimentación y libertad. Buscamos no repetir fórmulas, siempre hicimos lo que quisimos, y creo que eso ha sido algo que las personas resaltan. Morir en la tuya, para bien o para mal.

VN: Y después tenés discos como el segundo que en su momento no fue bien recibido por no ser una repetición de Montevideo agoniza y después con el tiempo se lo tomó como lo que tenía que ser.

JC: Estamos tocando en estos últimos meses porque de 2020 para acá mucha gente se acercó y nos dijo “ahora entiendo de qué estaban hablando”. Eso es increíble. Llevó tiempo que ciertos temas de Traidores cobraran sentido.

20240626 Victor Nattero, músico de la banda Los Traidores. IG (8).jpg Foto: Inés Guimaraens

Pensando también en lo que pasaba hace 40 años cuando ustedes estaban arrancando y el lugar que tenía la música como herramienta de protestas, o forma de expresión generacional, ¿creen que hoy sigue siendo un canal para esas manifestaciones o tiene otro lugar?

VN: Son tiempos complicados.

JC: Nosotros cuando éramos adolescentes salimos a pelear por nuestros derechos y a decir lo que nos faltaba.

VN: Pero había un motivo.

JC: Creo que la mayoría de las bandas jóvenes no son tan rebeldes. Los que tienen un discurso, digamos, más contestatario, creo que no están interpretando bien cuáles son nuestros enemigos y muchos se han quedado directamente sin rebeldía. A mí me gustaría ver muchos más jóvenes peleándola.

VN: En estos momentos cualquier banda contestataria no toma relevancia, no lo van a dejar ser. Es otro mundo, no pueden llegar nunca, no les van a dar nunca la oportunidad porque no es lo que se quiere ahora.

¿Dónde ven que hay rebeldía?

VN: No sé, parece que es decir ‘todes’. La verdad no lo sé, hay un vacío enorme.

JC: Yo lo que noto es que los que son más contestatarios aún tienen un cierto discurso que podríamos llamar entre comillas “de izquierda”, eso lo que hay. Ahí se vive en un maniqueísmo de bolches o fachos, y no se sale de ahí, y hoy por hoy esas categorías, esas maneras de categorizar el mundo, para mí después de las torres gemelas quedaron perimidas y en 2020 se les cavó la tumba definitivamente. Ahora hay otras fuerzas implicadas. Yo entiendo a los pibes, entiendo a la gente que compone, y es muy difícil identificar dónde están los enemigos, para donde dirigir la rabia. Entonces la mayoría se la termina agarrando con el que es ideológicamente diferente, dentro de categorizaciones que ya están perimidas y por eso es que se da un poco que haya una falta de contenido en las canciones. En su mayoría lo que funciona hoy es la comodidad y el entretenimiento.

VN: El alejamiento de todo pensamiento.

JC: Traidores llega a grabar Montevideo agoniza y dar los shows que dio hasta ese entonces sin instrumentos eléctricos, nosotros tocábamos y componíamos con guitarras folklóricas. Era difícil. Entonces siempre cuando te cuesta más, cuando no estás tan cómodo, hay un fermento, unas ganas de patearlo todo. Hoy la mayoría tiene una vida arreglada, en el sentido de que como músicos tienen acceso a instrumentos, a una infraestructura que te lo hace más fácil. Y muchas veces más fácil no significa con un contenido significativo.

VN: Aparte vos tenías ganas de hacer una canción y había afuera alguien esperando esa canción, hoy en día no sé si lo hay. Ahora por ejemplo das un show o alguien tira una canción a internet, pasan dos, tres días, cinco días y ya fue. Ya no hay nada, no pasa más nada con esa canción a nivel mundial, no solo acá.

JC: Ahora es todo entretenimiento instantáneo y eso le da un cierto sentido de importancia al hecho de que nuestras canciones milagrosamente hayan sobrevivido hasta ahora. Por eso nos comprometemos y queremos dar un buen show, y terminamos cediendo a la posibilidad de hacer algo tan importante como la sala Adela Reta, que es nuestro máximo escenario. Es para tomárselo muy en serio como forma de agradecer a todas las personas que hacen posible que esto esté sucediendo. Y además a (la exministra de Cultura) Adela Reta en su momento le dedicamos Las noticias nacionales. No sé porqué odiábamos a esa pobre mujer (risas).