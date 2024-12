¿Cuánto le pagará Nike a Barcelona? Mirá las cifras del "mejor contrato del fútbol" y lo que acordó con Uruguay y Alemania

Todo ello llevó a un contencioso entre Barça y Nike que acabó en los tribunales y la justicia le dio la razón a la multinacional estadounidense.

A principios de temporada, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, explicó en una comparecencia que se habían mejorado las condiciones del acuerdo y aseguró que "cuando se firme" sería "el mejor contrato del mundo del fútbol".

"La firma nos habría permitido el 1:1 y fichar sin problemas, pero nosotros trabajamos por conseguir el mejor contrato para el Barça y ahora estamos en ese proceso de negociación", aseguró entonces.

Pese a que no han trascendido las cifras y con el prorrateo del 'signing bonus' (bonificación por firma del nuevo contrato), la firma del contrato le podría suponer al Barcelona unos 120 millones de euros por temporada.

El acuerdo irá en aumento a partir de 2028, que es cuando finalizaba el actual contrato, y el incremento será sustancial a partir de 2028 y hasta 2038, fecha de finalización del contrato.

Aunque el Barcelona no dio detalles económicos de la operación ni la duración del contrato, el nuevo acuerdo prevé unos ingresos totales de unos 1.700 millones de euros (unos US$ 1.820 millones) para el club en los próximos 14 años, según la prensa española.

En marzo de este año la Federación Alemana de Fútbol (DFB) anunció la firma de un contrato con el gigante estadounidense Nike para el periodo 2027-2034, una decisión que marcará el final de una época al terminar una colaboración de 70 años con la marca deportiva alemana Adidas.

Según el diario alemán Handelsblatt, el gigante estadounidense Nike se comprometió a pagar al menos 100 millones de euros (106 millones de dólares) a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) a partir de 2027, el doble de lo que paga actualmente Adidas, que perderá así un patrocinio de más de 70 años de historia.

29/06/2024.- Kai Havertz of Germany (C) celebrates with teammates after scoring the 1-0 goal during the UEFA EURO 2024 Round of 16 soccer match between Germany and Denmark, in Dortmund, Germany, 29 June 2024. (Dinamarca, Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK.jp

Kai Havertz celebra su gol de penal

Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK