Edinson Cavani durísimo contra el VAR: "Este tipo de cosas no le hacen bien al fútbol"

Edinson Cavani, el delantero de Boca Juniors, se expresó contra el VAR AFP

El delantero de Boca Juniors, Edinson Cavani, se manifestó con una fuerte crítica con la forma en que se aplica el VAR en el fútbol argentino, planteó que "está dañando al fútbol" y expresó sus argumentos para explicar por qué entiende que es conveniente volver al criterio de aceptar el error humano.

En una charla con el canal del club, el Matador se expresó de esta manera luego del gol que a los 20 minutos le anularon el fin de semana en el partido de la tercera fecha de la Liga Profesional Argentina entre Boca y Talleres, que igualaron 0-0: "No soy partidario del VAR, y no es cuestión de ahora por el gol (anulado), sino que desde hace mucho tiempo. Hay que dejar que los árbitros tengan ese margen, que son seres humanos. Prefiero que le erren y que se equivoquen dentro de la cancha en una jugada rápida, a que desde una computadora o sentados en una silla frente a una pantalla, alguien tome una decisión cuando no está en el lugar. Cuando incluso no tenemos las herramientas tecnológicas como para tomar ciertas medidas. Y viste que empiezan a jugar con los cuadros. Si ponés un cuadro antes o uno después, y si mirás las líneas, siempre está trazado de la misma manera, cruzado, en una posición en la que no te da certeza. Y a la gente no le das certezas de que realmente la decisión que se está tomando… o si desde donde estás tenés un cuadro que te esté marcando que tu rodilla está delante de la última línea… publicalo. Mostrale a la gente. Porque lo que se ha visto fueron imágenes que no son claras".

La pregunta que se hace Edinson Cavani: "¿Para qué ponés el VAR?" El uruguayo, que es una de las figuras de Boca, se sintió perjudicado en el último partido, pero sus declaraciones en contra del VAR las sostiene desde tiempo atrás.

"Lo digo y lo vuelvo a repetir: esto no lo expreso porque me perjudicó ayer, sino porque hay un montón de situaciones que no son claras y eso despierta mucha confusión y quilombos. Que no es lindo que ocurra eso en el fútbol. El fútbol tiene que ser pasión, equivocación, picardía, cosas que en el fútbol siempre existieron. Y cuando te ponés a analizar, te encontrás con que en otro partido hubo un penal que a mi no me lo cobraron, pero en el otro partido sí lo cobran. ¿Cómo puede ser? Si esto es un consejo de árbitros, en donde las reglas son iguales para todos, que un árbitro lo tome con un criterio y otro con uno diferente... Entonces, si vos, dentro de un partido lo vas a interpretar a tu manera, a tu forma, ¿para qué ponés un VAR? Dejá que el árbitro se equivoque como él piensa, y que el otro acierte también como él piensa, porque es justo y punto".

"Está dañando al fútbol" Para Cavani el VAR se transformó en un obstáculo para el fútbol. "Ese tipo de cosas son las que dañan al fútbol y no le hacen bien. Y en vez de haber traído una solución, trajeron una herramienta que no la estamos usando como la debemos utilizar. Está dañando al fútbol. No me gusta desde hace mucho tiempo y por eso lo puedo decir hoy, que no es por una jugada puntual". Edinson Cavani fue reservado por Marcelo Bielsa para la selección El goleador uruguayo, que está pasando por un buen momento en el fútbol argentino, fue reservado por Marcelo Bielsa para jugar en la selección de Uruguay en la Copa América 2024. En caso que el entrenador argentino lo confirme, el próximo domingo viajará con Uruguay a EEUU, donde la selección iniciará la última etapa de preparación.