Golero español contó que tuvo que abandonar el fútbol por un pisotón casual que Luis Suárez le dio hace dos años

“Luis Suárez intenta finalizar a gol con la mala fortuna que me pisa la articulación de una mano. En ese momento no lo sentí (el dolor) y lo primero que hice fue mirar si el balón había salido. Después de eso se me empezó a agarrotar la mano, empecé a perder mucha movilidad. Cuando me quité el guante eso se movía muy raro... A saltos”.

“Me estalló la articulación en pedazos como una nuez. Tuvieron que sacarme el hueso de la muñeca y colocar alambres porque no se podían poner tornillos”, reveló.

“Cuando me quité el guante y vi que no tenía la forma que debería tener un dedo normal, ahí me asusté y no tenía mucho que hacer, la articulación estaba deshecha. Estuve dos días llorando, despertándome por la noche pensando que era una pesadilla y sabiendo que podía ser el fin, dijo el golero que entonces tenía 27 años.

“Durante 20 días me mantuvieron con cinco alambres. Me colocaron un tejido porcino biológico para que hiciera de cartílago. Pero evidentemente no ha quedado como para volver a ser futbolista. Lo intenté durante meses, pero llegó un momento que mi cabeza decidió aceptarlo, se acabó, mi dedo no podía más”, confesó el ex Real Sociedad B, Portugalete y Real Oviedo B.

Específicamente sobre Luis Suárez, Giralt dejó en claro que no hubo ningún tipo de malintención en la jugada: “Hizo su trabajo como lo estaba haciendo yo, en ningún momento pensé que es culpable de algo, para nada. En su momento me pidió disculpas, me dijo que fue al balón, que no fue intencionado. Para mí es un logro poder haber competido contra él”.

Suárez se preocupó por su salud tras el partido que terminó 5-0 e incluso le mandó de regalo su camiseta número 9 de Atlético de Madrid.