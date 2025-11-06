Independiente Rivadavia, con un uruguayo en cancha, salió campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales en un partidazo

Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer por penales a Argentinos Juniors , luego de empatar 2-2 en el Estadio Presidente Perón de Córdoba este miércoles por la noche.

Los mendocinos viajaron a Córdoba con la ilusión de obtener su primera copa nacional y clasificar por primera vez a la Copa Libertadores , luego de eliminar a River Plate en semifinales.

Entre sus titulares estuvo el zaguero uruguayo Leonard Costa , que jugó los 90 minutos de la final. El exjugador de Boston River, Atenas de San Carlos y Central Español lleva jugados 21 partidos en Independiente esta temporada, cuatro de ellos en la Copa Argentina.

Argentinos Juniors , en tanto, llegó a la final con el deseo de ganar su primer título en 15 años , desde la obtención del Clausura 2010. El uruguayo Leandro Lozano fue titular, mientras que Rubén Bentancourt ingresó sobre el final del encuentro.

ARGENTINA ¿Cómo afecta a River Plate, de cara a la Copa Libertadores 2026, que Independiente Rivadavia haya ganado la Copa Argentina?

Independiente Rivadavia comenzó ganando la final a los 9 minutos, con un gol de cabeza del paraguayo Alex Arce tras un centro alto de Alejo Osella que sobrepasó al arquero Sergio Romero. A los 41 minutos, los mendocinos se quedaron con un jugador menos tras la expulsión de Franco Amarfil por doble amarilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1986234153289822286&partner=&hide_thread=false ¡MIRÁ EL GOL QUE ABRIÓ LA FINAL!



Alex Arce puso en ventaja a @CSIRoficial por 1-0 ante Argentinos, a los 8 minutos del primer tiempo #CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa pic.twitter.com/GStH1JiC8S — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 6, 2025

Los dirigidos por Alfredo Berti se replegaron en el arranque del segundo tiempo, y de contra encontraron el segundo gol a los 62 minutos. Sebastián Villa recuperó una pelota al borde de su área con un Argentinos mal parado y tras una larga corrida asistió a Matías Fernández, quien dejó tirada a su marca con un enganche y luego puso con un toque sutil el 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1986254275245449701&partner=&hide_thread=false ¡CONTRA LETAL PARA EL SEGUNDO DE LA LEPRA!



Matías Fernández anotó el 2-0 para @CSIRoficial ante Argentinos, a los 17 minutos del segundo tiempo #CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa pic.twitter.com/g82Nr6AaKr — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 6, 2025

Argentinos, sin embargo, reaccionó rápido al segundo golpe. A los 64 minutos Alan Lescano puso el descuento para el bicho, conectando una volea frente al golero Ezequiel Centurión tras un pase con comba de Lautaro Giaccone que rompió a la defensa mendocina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1986256423035293755&partner=&hide_thread=false ¡LESCANO LE PONE SUSPENSO A LA FINAL!



Reviví el descuento de @AAAJoficial, a cargo de Alan Lescano, a los 18 minutos del segundo tiempo



El Bicho pierde por 2-1 ante Independiente Rivadavia #CopaArgentinaAXIONenergy

#NuestraCopa pic.twitter.com/VE96EaICnR — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 6, 2025

En los minutos siguientes el partido tuvo de todo. Berti se fue expulsado e ingresó al campo de juego para tener un tenso cruce cara a cara con el árbitro Nicolás Ramírez, y cerca del final Centurión se lesionó y tuvo que ingresar el golero suplente, Gonzalo Marinelli.

El equipo de Nicolás Diez se fue arriba en busca del empate, y lo consiguió en el minuto 98, poco después de que Independiente perdiera otro jugador tras la expulsión de Osella. Emiliano Viveros lanzó un centro desde la izquierda al segundo palo para Giaccone, que cabeceó al medio del área y le dejó la pelota a Fernando Godoy, que había ingresado tres minutos antes. Pateó, le quedó el rebote, y definió contra el palo izquierdo para poner el 2-2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1986265854690893849&partner=&hide_thread=false ¡UN EMPATE AGÓNICO QUE NO ALCANZÓ PARA EL BICHO!



Reviví la igualdad de @AAAJoficial, por parte de Erik Godoy, a los 52 minutos del segundo tiempo



El Bicho logró el 2-2 en la Final y luego perdió 5-3 por penales ante @CSIRoficial #CopaArgentinaAXIONenergy … pic.twitter.com/18ItKJyID8 — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 6, 2025

El partido se fue a los penales, donde Marinelli se convirtió en la figura. Rivadavia había convertido sus cuatro tantos y Tomás Molina debía patear el cuarto para Argentinos. Marinelli le atajó el penal, pero el árbitro mandó a repetir el lanzamiento porque el golero estaba más adelante de la línea al momento del impacto. Sin embargo, volvió a atajar el segundo disparo, y le dio a Independiente la chance de convertir y salir campeón.

El encargado de patear el penal definitorio para los mendocinos fue el colombiano Sebastián Villa, que puso su remate en un ángulo para desatar la locura de los hinchas en Córdoba.

Con este título, Independiente Rivadavia se convirtió en el primer equipo de Mendoza en obtener un título nacional argentino, y jugará por primera vez en su historia la Libertadores.