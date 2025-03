Jugadores de la selección argentina se acordaron de Raphinha y la "paliza" que les iba a dar con Brasil, Lionel Scaloni dijo entenderlo y el Monumental le cantó; mirá el video

En tanto, Rodrigo De Paul, comentó que "no pasa nada, queda todo adentro de la cancha. Pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Nunca le faltamos el respeto a nadie, aunque a nosotros en todos estos años sí nos faltaron bastante el respeto. Esta selección es muy grande, aunque algunos le quieran bajar la vara. Que nos respeten".

En el final del partido, los hinchas argentinos también se acordaron del brasileño y cantaron: "Poné a Raphinha la puta que te parió".

Por su parte, el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró satisfecho luego del triunfo por 4-1 de la Albiceleste sobre Brasil, y se refirió a las declaraciones previas de Raphinha.

"Lo disculpo a Raphinha porque sé que no lo hizo propósito. Entiendo la situación que es un Brasil-Argentina, no hace falta hacer declaraciones para que el partido sea así. Él defendió a su selección, a su equipo. Con o sin declaraciones, Argentina iba a jugar su partido, y Brasil también", dijo Scaloni en rueda de prensa tras la gran victoria del campeón del mundo.

"Es una victoria del equipo. Jugamos como equipo y por eso minimizamos a Brasil. Es la única manera de poder ganarle a este tipo de jugadores, jugando como equipo. Hemos hecho grandes partidos y un montón de cosas buenas. Lo importante es saber qué hacer en cada partido y hoy los chicos lo interpretaron bien", remarcó el DT.

El árbitro colombiano Andrés Rojas le muestra la tarjeta amarilla a Nicolás Tagliafico de Argentina y a Raphinha de Brasil por las Eliminatorias

FOTO: AFP