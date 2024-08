La bomba que sacude a la Premier League: club hace gestiones de última hora para contratar a Darwin Núñez

Federico #Chiesa in partenza per Liverpool #LFC . Il saluto ai tifosi della #Juventus . #Reds @GiovaAlbanese @tvdellosport pic.twitter.com/RJ5YLIwv4b

Núñez no fue titular en el equipo que ahora dirige Arne Slot en las dos fechas disputadas por Premier League. En la primera contra Ipswich permaneció en el banco de suplentes sin ingresar y en la segunda frente a Brentford entró en el tramo final.

La negociación no es fácil. El delantero tiene contrato con Liverpool hasta junio de 2028 y la cláusula de salida es de entre US$ 100 y US$ 120 millones.

Darwin Núñez, además, tiene que cumplir una sanción de cinco partidos con la selección de Uruguay, por lo que estará presente en los próximos cinco fechas de Eliminatorias.