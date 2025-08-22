Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

La decisión que tomó el Ministro de Seguridad argentino con el estadio de Independiente tras los incidentes

El Ministro de Seguridad argentino tomó una decisión con el estadio de Independiente tras los incidentes con los hinchas de la U de Chile

22 de agosto 2025 - 9:47hs
Vista aérea de la tribuna visitante del estadio Libertadores de América, tras los incidentes entre Independiente y la U de Chile

Vista aérea de la tribuna visitante del estadio Libertadores de América, tras los incidentes entre Independiente y la U de Chile

AFP

Javier Alonso, el Ministro de Seguridad argentino de la Provincia de Buenos Aires, tomó la determinación que, luego de los incidentes en el estadio Libertadores de América entre los hinchas de Independiente y la U de Chile, el mismo será clausurado y el Rojo no podrá jugar en su cancha este domingo ante Platense.

"Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque además ahí hay mancha hepáticas arteriales en la tribuna, va a haber que hacer pericias. Independiente no va a jugar el domingo en su estadio", confirmó en diálogo con Radio 10.

En este escenario, Independiente se mide ante Platense este domingo por la sexta fecha del Torneo Clausura y lo afronta en condición de local, pero deberá buscar otra sede para disputar el encuentro a raíz de la decisión de pedir la clausura del recinto que tomaron las autoridades este viernes.

Alonso también apuntó contra la Conmebol por la inacción policial a lo largo de casi dos horas mientras los hinchas chilenos agredían constantemente a los fanáticos del Rojo desde la Tribuna Pavoni Alta. Precisamente esos hechos de violencia derivaron en la suspensión del partido.

Liberan hinchas chilenos
COPA SUDAMERICANA

Gabriel Boric informó que liberaron a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina, tras los incidentes en Avellaneda

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio por su decisión en Peñarol vs Racing, tras los incidentes en Independiente vs Universidad de Chile; mirá lo que dijo

"Tres veces le dijo la Policía y el Aprevide (al coordinador de Conmebol) que tenía que suspender el partido y no lo quiso suspender. Si nosotros hubiésemos suspendido el partido al finalizar el primer tiempo y la gente bajaba de la tribuna. No hubiera pasado nada de lo que pasó. No lo escucharon. Ellos sugerían que subiera la Infantería, que por la fuerza desalojara la tribuna superior y que el partido continuara sin la presencia de la parcialidad chilena. Hay gente que tiene que rendir cuentas. Había una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo, decisiones que tomó el coordinador de la Conmebol" aseguró el ministro.

Incidentes Indepenediente U de Chile
Incidentes entre hinchas de Independiente y la U de Chile

Incidentes entre hinchas de Independiente y la U de Chile

"La Policía no ingresa, no se ocupa de la seguridad interna, en los partidos de la Conmebol. Hubo seis partidos organizados por la Conmebol en esta semana. Nosotros el día anterior hicimos Racing-Peñarol con la misma Policía, con el mismo jefe de dispositivo, estaba la seguridad privada, estaba el alambrado, no pasó nada", afirmó Javier Alonso que, a su vez, insistió con que "la Conmebol no quiere a la Policía adentro del estadio” y aclaró: "Ni siquiera nos dejaron poner un grupo de Infantería en el bajo tribuna, que no se vea por las cámaras".

"Somos la provincia que más partidos organizó con dos públicos. Cinco partidos hicimos en la cancha de Independiente y no tuvimos nunca ningún problema. Lo que nunca hicimos es poner a los hinchas visitantes arriba de los locales, en una tribuna que además no tiene ninguna barrera física, y que además no tenía a la seguridad privada. Cuando se hicieron las reuniones previas, la gente de Aprevide y de la Policía les dijo que eso estaba mal, que no podían hacer eso, ellos dijeron que las entradas estaban vendidas y que con la seguridad privada se iban a ocupar de que no hubiera disturbios, que no iba a pasar nada", sentenció.

Temas:

Ministro de seguridad argentino Independiente Estadio Libertadores de América

Seguí leyendo

Las más leídas

A varios hinchas chilenos los golpearon y les robaron la ropa
COPA SUDAMERICANA

Una bomba a la tribuna rival y una venganza extrema: la emboscada de la barra de Independiente que incluyó sangre e hinchas de la U desnudados y obligados a pedir perdón

Rodrigo De Paul y Fernando Gorriarán
LEAGUES CUP

Rodrigo De Paul sumó un nuevo enemigo uruguayo: mirá con quién se peleó en la Leagues Cup

Incidentes entre Independiente y U de Chile
VIOLENCIA

El comunicado que emitió Independiente luego de los incidentes entre sus hinchas con Universidad de Chile

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio por su decisión en Peñarol vs Racing, tras los incidentes en Independiente vs Universidad de Chile; mirá lo que dijo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos