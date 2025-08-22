La decisión que tomó el Ministro de Seguridad argentino con el estadio de Independiente tras los incidentes

Javier Alonso , el Ministro de Seguridad argentino de la Provincia de Buenos Aires , tomó la determinación que, luego de los incidentes en el estadio Libertadores de América entre los hinchas de Independiente y la U de Chile , el mismo será clausurado y el Rojo no podrá jugar en su cancha este domingo ante Platense .

" Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque además ahí hay mancha hepáticas arteriales en la tribuna, va a haber que hacer pericias. Independiente no va a jugar el domingo en su estadio ", confirmó en diálogo con Radio 10.

En este escenario, Independiente se mide ante Platense este domingo por la sexta fecha del Torneo Clausura y lo afronta en condición de local, pero deberá buscar otra sede para disputar el encuentro a raíz de la decisión de pedir la clausura del recinto que tomaron las autoridades este viernes.

Alonso también apuntó contra la Conmebol por la inacción policial a lo largo de casi dos horas mientras los hinchas chilenos agredían constantemente a los fanáticos del Rojo desde la Tribuna Pavoni Alta. Precisamente esos hechos de violencia derivaron en la suspensión del partido.

"Tres veces le dijo la Policía y el Aprevide (al coordinador de Conmebol) que tenía que suspender el partido y no lo quiso suspender. Si nosotros hubiésemos suspendido el partido al finalizar el primer tiempo y la gente bajaba de la tribuna. No hubiera pasado nada de lo que pasó. No lo escucharon. Ellos sugerían que subiera la Infantería, que por la fuerza desalojara la tribuna superior y que el partido continuara sin la presencia de la parcialidad chilena. Hay gente que tiene que rendir cuentas. Había una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo, decisiones que tomó el coordinador de la Conmebol" aseguró el ministro.

Incidentes Indepenediente U de Chile Incidentes entre hinchas de Independiente y la U de Chile

"La Policía no ingresa, no se ocupa de la seguridad interna, en los partidos de la Conmebol. Hubo seis partidos organizados por la Conmebol en esta semana. Nosotros el día anterior hicimos Racing-Peñarol con la misma Policía, con el mismo jefe de dispositivo, estaba la seguridad privada, estaba el alambrado, no pasó nada", afirmó Javier Alonso que, a su vez, insistió con que "la Conmebol no quiere a la Policía adentro del estadio” y aclaró: "Ni siquiera nos dejaron poner un grupo de Infantería en el bajo tribuna, que no se vea por las cámaras".

"Somos la provincia que más partidos organizó con dos públicos. Cinco partidos hicimos en la cancha de Independiente y no tuvimos nunca ningún problema. Lo que nunca hicimos es poner a los hinchas visitantes arriba de los locales, en una tribuna que además no tiene ninguna barrera física, y que además no tenía a la seguridad privada. Cuando se hicieron las reuniones previas, la gente de Aprevide y de la Policía les dijo que eso estaba mal, que no podían hacer eso, ellos dijeron que las entradas estaban vendidas y que con la seguridad privada se iban a ocupar de que no hubiera disturbios, que no iba a pasar nada", sentenció.