FÚTBOL

La FIFA evalúa una evolución para la posición adelantada con el fin de hacer "más ofensivo y atractivo" el juego; mirá la idea que planteó Arsène Wenger

Gianni Infantino dejó entrever una evolución de la regla del fuera de juego durante la World Sports Summit de Dubái

30 de diciembre 2025 - 13:46hs
La nueva ley del fuera de juego propuesta por Arsene Wenger que será sometida a votación 

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó entrever una evolución de la regla del fuera de juego, defendida por el francés Arsène Wenger con el objetivo de hacer el juego "más atractivo", durante la World Sports Summit de Dubái.

"Seguimos mirando cómo pueden evolucionar las reglas para hacer el juego más ofensivo, más atractivo", explicó el dirigente de la instancia mundial del fútbol, precisando que "las interrupciones del juego deben ser reducidas al mínimo".

1648738108122.webp
Gianni Infantino

"Miramos la regla del fuera de juego, que ha evolucionado a lo largo de los años, y que requiere actualmente que el delantero esté por delante del (último) defensor o sobre la misma línea", declaró Infantino.

"Quizá en el futuro", el jugador deberá estar "completamente por delante para que sea fuera de juego", añadió. Dicho de otro modo, no habría fuera de juego por una pierna o un brazo por delante del último defensor.

Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA
MUNDIAL 2026

Mundial 2026: FIFA destacó cifra récord histórica por peticiones de entradas, con más de 150 millones de solicitudes

Kylian Mbappé en la selección de Francia
FÚTBOL

Mirá por qué la selección de Francia tendrá una camiseta verde claro en el Mundial 2026

20251105 Esto es lo que busca la "Ley Wenger", cambiar los fuera de juego en el fútbol
Esto es lo que busca la "Ley Wenger", cambiar los fuera de juego en el fútbol

Esta evolución, favorable a los delanteros, cuenta con el apoyo del antiguo entrenador del Arsenal Arsène Wenger, actual director de desarrollo del fútbol en la FIFA.

Ese proyecto, que ya ha sido probado en torneos para jóvenes, deberá ser aprobado por la IFAB, la instancia garante de las reglas del juego, cuya reunión anual está prevista el 20 de enero en Londres, y después deberá ser validado por la FIFA.

0016903313.webp
Arsene Wenger

Aunque parece poco probable que la nueva regla se aplique en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, el periódico deportivo español AS apunta a una entrada en vigor a partir de la próxima temporada.

AFP

