La gran marca que puede lograr Ronald Araujo en Barcelona, donde busca el protagonismo perdido

Aunque no llegó a disputar ningún minuto en la abultada victoria de su equipo ante el Valencia (7-1) en casa el domingo, el técnico Hansi Flick podría sacarlo de titular para asegurar, al menos, la segunda plaza de la Champions.

Además, el preparador alemán contará con la vuelta a Pedri tras perderse el partido contra el equipo 'che' por una indisposición gástrica, mientras que Dani Olmo sigue de baja por una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha.

Donde no parece que haya ya dudas es en la portería, una vez que Flick confirmase este miércoles que será Wojciech Szczesny quien esté en el once titular, por lo que el polaco parece haberle ganado el puesto a Iñaki Peña, titular tras la grave lesión de Ter Stegen.

"He decidido decantarme por Szczesny. Los dos son muy buenos, Iñaki hizo un gran trabajo también en el pasado pero para este partido lo he decidido así", dijo este martes en conferencia de prensa.

El club anunció también que el danés Andreas Christensen estará ausente otra vez las próximas tres semanas.

El trío formado por Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal intentará enloquecer una vez más a la grada con sus goles.

El brasileño, transformado, el polaco, que ha recuperado su eficacia de cara al gol, y el prodigio español, imparable en la banda derecha, ya presentan estadísticas excepcionales a finales de enero: 23 tantos y 9 asistencias para Raphinha; 29 dianas y 3 asistencias de Lewandowski; y 9 goles y 13 asistencias de Yamal.

Los tres jugadores suman la mitad de los 101 tantos que ya ha marcado el Barcelona, en sólo 32 partidos entre todas las competiciones, una media de 3,16 goles por encuentro.

Barcelona's Spanish forward #19 Lamine Yamal celebrates scoring his team's second goal during the Spanish Super Cup semi-final football match between Athletic Bilbao and Barcelona

Lamine Yamal

Foto: Fadel Senna / AFP