La polémica foto de Marino Hinestroza, refuerzo de Boca Juniors, que causó revuelo en Argentina

Marino Hinestroza , extremo colombiano que tiene acordada su llegada a Boca Juniors desde Atlético Nacional de Medellín , aún no arribó a Buenos Aires a firmar su contrato, pero ya fue ubicado en el foco de atención en Argentina por una polémica foto que publicó en sus redes sociales con un arma blanca.

Días después de haber compartido una historia en su cuenta de Instagram en la que dio a entender que su llegada es inminente al Xeneize, el extremo colombiano subió otra foto que hizo estallar la polémica y generó una oleada de críticas por la presencia de un cuchillo sobre la cama.

En el último posteo de su cuenta de Instagram, que acumula más de 396 mil seguidores, la figura de Atlético Nacional compartió cinco imágenes . En las primeras cuatro sonríe frente al espejo del ascensor.

En la última postal del carrusel que compartió, el lugar no es el mismo y tampoco su pose, ya que se lo ve en una habitación, su rostro está tapado por el celular y tiene la remera levemente levantada , para que se pueda distinguir la reconocida marca del calzoncillo. No obstante, lo que más llamó la atención y generó ruido fue el arma blanca apoyada sobre la cama.

La publicación del próximo fichaje de Boca Juniors no tardó en ser reprobada por un buen número de usuarios e hinchas, pero no fue una equivocación sino que todo lo contrario, ya que el atacante de apenas 23 años no solo decidió no borrar la foto, sino que la reposteó horas más tarde en sus historias.

Primer refuerzo de Boca Juniors de la temporada

La institución Xeneize, comandada por Juan Román Riquelme, ya acordó la compra del futbolista por cinco millones de dólares por el 100% del pase de Hinestroza y lo esperan el 3 de enero de 2026 para comenzar la pretemporada, un día después que el resto del plantel que comenzará el viernes 2 de enero en Boca Predio.

No obstante, muy posiblemente haya un tirón de orejas por lo sucedido, aunque entienden que se trata de una simple cuestión de redes sociales. Riquelme y compañía saben que, más allá de su velocidad y desequilibrio, es un futbolista con una personalidad particular y avasallante.