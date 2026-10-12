La sanción a la que se expone Rodrigo Bentancur por su roja ante Manchester United y el beso que le dio el entrenador de Tottenham, quien lo respaldó

El mediocampista uruguayo de Tottenham, Rodrigo Bentancur , se expone a una sanción del al menos tres partidos por su tarjeta roja en el pasado partido ante Manchester United tras su cruce con Luke Shaw.

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Como informó Referí, luego de la gira con la selección uruguaya el volante ingresó como suplente en Old Trafford a los 65 minutos y fue expulsado a los 81.

En un balón dividido, el uruguayo fue fuerte abajo para cortar un pase en profundidad de Bruno Fernandes para Luke Shaw, pero sin cometer infracción.

Acto seguido, Bentancur se levanta y despeja la pelota en disputa contra Matheus Cunha y Luka Shaw entra en escena empujando y derribando al uruguayo, enojado y recriminando la acción anterior.

Rodrigo Bentancur ingresó desde el banco de suplentes y fue expulsado ante el Manchester United

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Así fue Rodrigo Bentancur ante Matheus Cunha Foto: EFE

Bentancur se levantó y se puso cara a cara con el defensor inglés del Manchester United que acusó al uruguayo de pegarle un cabezazo en ese momento de tensión. Se armó el tumulto entre todos los jugadores y el árbitro expulsó al uruguayo, mientras que a Shaw le mostró la tarjeta amarilla.

Los partidos que se pierde

Por su roja, el uruguayo tendrá al menos tres partidos de sanción, que es la pena que se impone de forma automática por conducta violenta.

A eso se le puede sumar alguna sanción adicional debido a las reacciones y encontronazos que se generaron por la jugada.

Los hinchas de Manchester United contra Rodrigo Bentancur Foto: EFE

En caso de que solo sean tres partidos, el uruguayo se perderá los siguientes partidos de Tottenham: el 19 de octubre de local ante Coventry City, el 24 de visiante ante Chelsea y el 31 de local ante Crystal Palace.

El apoyo del entrenador

El italiano Roberto De Zerbi, entrenador de Tottenham, que se ubica 18° en la tabla con tres puntos en seis partidos, destacó la actitud de Bentancur y dijo que su equipo necesita ese tipo de reacciones.

“Me gustó la situación con la roja de Rodrigo”, señaló tras el partido. "Necesitamos estas situaciones en este momento".

Además, dijo que lo respaldó en el vestuario. “Le di un beso”, sostuvo el DT.

“Porque necesitamos este tipo de reacciones con carácter, el fútbol es carácter”, agregó el italiano.