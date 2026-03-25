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La terna y el VAR uruguayo que arbitrarán en Nueva Caledonia vs Jamaica, por el repechaje internacional para el Mundial 2026 este jueves en Guadalajara

El partido entre Nueva Caledonia y Jamaica contará con árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol

25 de marzo de 2026 14:14 hs
Jueces del fútbol uruguayo

Jueces del fútbol uruguayo

Inés Guimaraens

El partido entre Nueva Caledonia y Jamaica que se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, contará con árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

20260320 Gustavo Tejera Defensor Sporting Nacional Torneo Apertura 2026. Foto Gastón Britos-Focouy (8)
Gustavo Tejera

Gustavo Tejera

La terna arbitral estará encabezada por por Gustavo Tejera, a quien acompañarán Nicolás Tarán y Carlos Barreiro como asistentes.

Además, en el VAR estará Antonio García junto al chileno Juan Lara, mientras que el cuarto árbitro será el también trasandino Cristian Garay.

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Antonio García estará en el VAR
Antonio García estará en el VAR

Nueva Caledonia va por su primer mundial

La selección de Nueva Caledonia buscará este jueves mantener encendida la esperanza de clasificarse a la primera Copa del Mundo de su historia en el partido de repechaje que disputará en Guadalajara ante Jamaica.

El reto que enfrentará en el estadio Akron de la ciudad del estado mexicano de Jalisco no será sencillo ante un equipo como el jamaicano más experimentado, que lucha por obtener su segunda clasificación a una justa mundialista. Antes asistió al Mundial de Francia 1998.

https://www.bbc.com/mundo/articles/czxggvdywweo
Aficionados que siguen a su equipo en el Mundial de 2026 descubren que los precios de las entradas se han disparado.
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Nueva Caledonia, una isla con menos de 300.000 habitantes, fue la sorpresa de las pasadas eliminatorias mundialistas de la Confederación de Fútbol de Oceanía, en la que eliminó a Tahití para clasificar a la repesca.

La plantilla de 26 jugadores del seleccionador Johann Sidaner está plagada de jugadores semiprofesionales.

Su principal estrella es Angelo Fulgini, del Al-Taawoun FC del fútbol de Arabia.

Jamaica es el favorito en este repechaje. El equipo del seleccionador Rudolph Speid cuenta con una base de jugadores que actúan en Estados Unidos e Inglaterra.

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Julian Quiñones de México y Bobby Reid de Jamaica en el partido del grupo B de la Copa América 2024

Julian Quiñones de México y Bobby Reid de Jamaica en el partido del grupo B de la Copa América 2024

Su veterano guardameta Andre Blake, del Philadelphia Union de la Major League Soccer, es su capitán y figura principal, aporta experiencia y liderazgo.

En la delantera cuentan con la habilidad de Leon Bailey, del Aston Villa, de la Premier League, y la velocidad de Renaldo Cephas, del Pari Nizhniy Novgorod de Rusia.

El ganador de este partido de repechaje se medirá el próximo martes a la República Democrática del Congo para determinar al último integrante del grupo K del Mundial 2026 en el que ya esperan Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Alineaciones probables:

Nueva Caledonia: Rocky Nyikeine, Bernard Iwa-Lössi, Henri Welepane-Magenta, Fonzy Ranchain, Morgan Mathelon; Angelo Fulgini, Jekob Jeno, Joris Kenon, Didier Simane; Cesar Zeoula, Georges Gope. Seleccionador: Johann Sidaner.

Jamaica: Andre Blake; Ian Fray, Ethan Pinnock, Damion Lowe, Amarii Bell; Isaac Hayden, Kasey Palmer, Bobby Reid; Leon Bailey, Demarai Gray, Renaldo Cephas. Seleccionador: Rudolph Speid.

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