FÚTBOL

Los detalles de por qué Lionel Messi fue descartado para el amistoso de la selección argentina ante Venezuela

Lionel Messi fue descartado horas antes por su entrenador para el amistoso que jugó la selección argentina ante Venezuela

11 de octubre 2025 - 14:26hs
Lionel Messi en el palco

Lionel Messi en el palco

AFP

Lionel Messi quedó descartado para el partido amistoso que jugó la selección Argentina ante Venezuela este viernes, encuentro que terminó 1-0 a favor de la albiceleste, pero no por alguna molestia muscular o algo por el estilo, sino que tiene que ver con el Inter Miami, su club.

Horas antes del partido, la cuenta oficial de la selección argentina anunció que el capitán Messi "no estará disponible para el juego de esta noche", sin precisar los motivos.

La ausencia de Lionel Messi

Y es que según distintas informaciones, Messi no jugó ante Venezuela ya que abandonará la concentración de la selección Argentina para jugar este sábado con el Inter Miami ante Atlanta United, partido importante para el elenco de Mascherano, por la MLS y posteriormente regresará para enfrentar a Puerto Rico.

Messi
Lionel Messi en el palco del Hard Rock Stadium

Lionel Messi en el palco del Hard Rock Stadium

La agenda de Inter Miami contempla un enfrentamiento como local este sábado, apenas un día después del amistoso de la selección argentina en la misma ciudad. El equipo dirigido por Javier Mascherano necesita una victoria para ubicarse lo más alto posible en la tabla de la Conferencia Este, algo que le permitirá quedar mejor posicionado de cara a los Playoffs de la MLS.

En este contexto, surgió el rumor sobre la posibilidad de que Messi esté disponible para jugar Inter Miami este sábado, al día siguiente del encuentro con Venezuela, y que su regreso a la acción con la albiceleste se produjera en el segundo amistoso, programado para el martes frente a Puerto Rico, que se jugará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, que le pertenece a Las Garzas.

