"Me tiró un guante en la cara": Washington Aguerre fue denunciado por un rival y el ex Peñarol, a quien fueron a buscar tras la final que le ganaron, puede ser sancionado; mirá los videos

Tras la final que Independiente Santa Fe , del entrenador uruguayo Jorge Bava, le ganó el domingo a Deportivo Independiente de Medellín, del ex Peñarol Washington Aguerre , por el Torneo Apertura de Colombia , siguen las repercusiones con el golero del DIM.

“En el entretiempo él me tiro un guante en la cara. No se puede hablar antes de, como te digo somos un grupo humilde, luchador, recibimos críticas y hoy somos gustos merecedores y nos vamos con el título”, dijo el futbolista Alexis Zapata tras el partido.

"Fue un momento de alegría, en el entretiempo él me tiro un guante en la cara (Washington Aguerre), no se puede hablar antes de, como te digo somos un grupo humilde, luchador, recibimos críticas y hoy somos gustos merecedores y nos vamos con el título." Alexis Zapata. pic.twitter.com/SeBrgj8gAi

URUGUAYOS "El show del travieso Washington Aguerre": mirá el informe que hicieron del ex Peñarol en la previa de su primera final para DIM ante Santa Fe de Jorge Bava jugada este martes

“Cuando yo me sumo ya me habían dicho que Aguerre agrede con los guantes a Alexis. Realmente yo no estaba en ese momento y cuando yo llego veo el inconformismo de los muchachos”, relató Zapata, quien también mencionó la presencia de Hugo Rodallega, delantero de su equipo, quien ya había tenido cruces con el uruguayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WinSportsTV/status/1939504793061368131?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1939504793061368131%7Ctwgr%5E647fc1aa5931b4a5ba1e7b869fd31a72755d57c0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-35977739783594863546.ampproject.net%2F2505300108000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false “Disfruto esto por ‘Marmo’, se lo merece. Es un profesional ejemplar, hicimos un gran trabajo en la parte mental”, Robinson Zapata, entrenador de arqueros. #SantaFeCampeón pic.twitter.com/p4yldgN85d — Win Sports (@WinSportsTV) June 30, 2025

“Hugo salta la barra queriendo hablar con el cuarto árbitro. Las personas de seguridad se lo impiden y yo intentando proteger a Hugo abrí una valla, hubo empujones... Realmente mi intención era proteger a Hugo porque lo vi bastante enervado con la situación con Aguerre que ha sido repetitiva”, dijo Zapata, quien señaló: “Al final es fútbol, se quedó ahí y no pasó nada”.

AMDEP7553. BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/06/2025.- Hugo Rodallega (d) de Santa Fe se saluda con Washington Aguerre de Medellín este martes, durante el partido de ida de la final del la liga colombiana entre Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellí Hugo Rodallega de Santa Fe saluda con Washington Aguerre de Medellín este martes, luego de un cruce que habían tenido anteriormente cuando se enfrentaron EFE

Medios colombianos informaron que por esta situación Aguerre podría ser sancionado por la liga.

Además, también indicaron que el caso podría llegar a la justicia civil en caso de que haya una denuncia ya que hubo intervención policial para disipar los hechos.

La reacción de Aguerre y el jugador que lo fue a buscar

Aguerre, como él mismo lo ha reconocido, suele tener un estilo de juego en el que las provocaciones a los rivales están a la orden del día.

Jugadores de Santa Fe fueron a buscar a Washington Aguerre Jugadores de Santa Fe fueron a buscar a Washington Aguerre

Por eso, tras el partido que Santa Fe le ganó al DIM, algunos futbolistas fueron expresamente a celebrarle el triunfo al arquero, como fue el caso de Edward López.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jwillocv/status/1939565620296630700&partner=&hide_thread=false Uy cómo así que fueron a gritar el título al ídolo ponderoso pic.twitter.com/YvaJ4vb0pG — ™ (@Jwillocv) June 30, 2025

Cuando el jugador llegó frente al golero, Bava ya estaba en el lugar para separar a sus futbolistas, según se pudo ver en la trasmisión de TV.

Además, circuló un video en el que se ve el momento en el que Aguerre se va de la cancha y patea una plataforma que había en el lugar.