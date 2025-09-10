"¡Mi Bolivia está en el Mundial, ha llegado al repechaje!": la emoción de un relator boliviano que se viralizó en las redes sociales tras avanzar en las Eliminatorias

la emoción de un relator boliviano que se viralizó en las redes sociales tras avanzar en las Eliminatorias

El video de un muy emocionado relator boliviano (ver video) se viralizó en las últimas horas tras el partido que Bolivia le ganó a Brasil por 1-0 este martes , resultado que le permitió quedarse con el cupo sudamericano para ir al repechaje intercontinental para el Mundial 2026 .

La selección del altiplano no va a un mundial desde EEUU 1994 y en la última fecha de las Eliminatorias debía ganar su partido y esperar un traspié de Venezuela, tal como ocurrió.

Bolivia's midfielder #16 Ervin Vaca celebrates with a teammate after winning the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Brazil at the Municipal de El Alto Stadium in El Alto, Bolivia on September 9, 20 Daniel MIRA

Por eso, los bolivianos desataron grandes festejos en las calles, al avanzar y mantener sus chances de ir a la Copa del Mundo 2026.

Entre ellos hubo un relato muy emocionado, cuyo video se hizo viral en las redes.

“La emoción no me permite seguir este partido, estoy emocionado igual que ustedes”, señaló (ver video).

“¡Estamos en el repechaje, lo logramos, volvimos al Mundial!”, agregó.

“¡Volvimos al Mundial y estamos ahí. Mi Bolivia está en el Mundial, ha llegado al repechaje!”, agregó, con mucha euforia, a pesar de que su selección tendrá un duro repechaje con un nuevo formato.

Los festejos de Bolivia

Bocinazos, gritos, banderas y camisetas verdes invadieron las calles del centro de La Paz, que este martes se convirtieron en el epicentro de los festejos por la calificación de Bolivia a la repesca para tentar un cupo en el Mundial de Norteamérica 2026.

La Verde venció 1-0 al Brasil de Carlo Ancelotti en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas. Con 20 puntos, le arrebató a Venezuela el séptimo lugar de la tabla, que otorga medio pasaje a la cumbre máxima del fútbol.

Minutos después del pitazo final del juego disputado en la altura de El Alto, un torrente de hinchas tomó El Prado, la icónica alameda del centro paceño, para festejar entre cánticos y lágrimas la posibilidad de que Bolivia vuelva a una cita global después de 32 años.

Fans of Bolivia celebrate as they watch the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Brazil in La Paz on September 9, 2025. Bolivia defeated Brazil 1-0 in El Alto, at 4,150 meters above sea level, during the last da Festejos en las calles de Bolivia Foto: AFP

"Ser boliviana es difícil, pero en esta ocasión me siento muy feliz y orgullosa de mi país", dijo Rose Sandoval, una hincha altiplánica de 22 años, entre gritos de júbilo.

La última participación boliviana en un Mundial fue en Estados Unidos 1994. Entonces solo acudieron cuatro selecciones sudamericanas.

"¡Es una alegría grande! No hemos clasificado todavía, pero tenemos posibilidad. El año 1993 festejé en este mismo lugar", recuerda Ricardo Nina, un economista de 64 años.

Llevaba la bandera roja, amarilla y verde de su país como una capa, mientras algunos bailaban en los techos de los autos y entonaban canciones bolivianas.

En setiembre del año pasado la selección de Bolivia se encontraba penúltima en la tabla cuando mudó su localía a El Alto, a 4.150 metros de altura. En ese escenario, que deja sin oxígeno a sus rivales, consiguió salir del fondo.

"Tenía dudas. Se nos esfumó la posibilidad y ahora estamos vivos de nuevo", afirmó Nina.

"El fútbol nos está uniendo"

Bolivia estaba obligada a ganar ante el equipo brasileño, cinco veces campeón del mundo. Y Venezuela, su rival directo en la tabla, podía incluso perder con Colombia -desde que no hubiera victoria boliviana- para eliminar las esperanzas de la selección andina.

Bolivia EFE

Pero la Vinotinto cayó goleada 6-3 de local en Maturín y los pupilos de Oscar Villegas sorprendieron a Ancelotti y compañía.

La Verde ahora jugará la repesca en marzo próximo, en un desafío que enfrentará a seis selecciones de distintas partes del mundo por dos cupos.

El equipo altiplánico solo está a un paso de coronar su epopeya.

Penal Bolivia

"Falta el repechaje, ¡pero le hemos ganado al pentacampeón! Acá podemos hacer lo que sea con el entusiasmo de los muchachos", dijo entre el bullicio Roger Muriel, un empresario de 32 años.

La alegría de las calles contrasta con el malestar social de las últimas semanas. Bolivia, en plena campaña presidencial, atraviesa una aguda crisis económica, con una alta inflación y escasez de dólares.

Pero el fútbol, de manera inesperada, se transformó en un refresco.

"A pesar de que vivimos una gran crisis, el fútbol boliviano nos está uniendo a toditos, a moros y cristianos", dijo a la AFP José Luis Medina, abogado de 50 años.

