Precios que "asustan": la inflación del mercado de fichajes, con dos pases uruguayos, golpea al fútbol de Brasil y clubes piden control de gastos

A pesar de las dificultades y de haber tenido una mala campaña en 2024, lo que implicó menores ingresos, el 'Flu' fichó al internacional uruguayo Agustín Canobbio por 6 millones de euros, en una de las contrataciones más caras de su historia.

En un ejemplo de la distorsión de los valores, una problemática que también golpea al balompié europeo, a Palmeiras le pidieron días antes 18 millones de euros por el pase del atacante celeste de 26 años, que actuaba en el descendido Athletico Paranaense.

"Palmeiras vende caro y va a tener que comprar más caro", justificó hace una semana el entrenador del 'Verdão', el portugués Abel Ferreira, al revelar el monto del fallido negocio.

La directiva del Fluminense no es la única voz en alertar sobre la inflación del mercado de fichajes en el inicio de temporada de la liga más poderosa de Sudamérica.

El alza de los precios, según expertos, se debe al ingreso de nuevos capitales a algunos equipos (bajo la fórmula de las Sociedades Anónimas de Fútbol, SAF, figura similar a las Sociedades Anónimas Deportivas, SAD), administraciones irresponsables y los patrocinios de las casas de apuestas, superiores a los de otros auspiciantes.

"La entrada de los inversores de las SAF lo ha inflado, porque es un dinero de fuera y eso no representó un crecimiento en los ingresos de los equipos, solo un aporte", sostuvo Marcelo Paz, director ejecutivo del Fortaleza, al portal UOL.

"Esta burbuja va a estallar en algún momento, de eso no hay duda. Los clubes que quieran seguir organizados lo tendrán difícil para competir, porque competirán con los que se han inflado y que tendrán mejores resultados deportivos a corto plazo", agregó.

Botafogo's Argentinian midfielder Thiago Almada celebrates after scoring during the Copa Libertadores all-Brazilian quarter-final second leg football match between Sao Paulo and Botafogo, at the Morumbi stadium in Sao Paulo, Brazil, on September 25, 2024.

Thiago Almada fue figura ante Sao Paulo y jugará ante Peñarol por Copa Libertadores

Foto: AFP