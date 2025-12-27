Dólar
River Plate de Argentina es el equipo más convocante a nivel mundial por tercer año consecutivo: los detalles

Un informe de Transfermarkt determinó que River Plate es el equipo que más publico convoca, por encima de clubes como Real Madrid o Bayern Múnich

27 de diciembre 2025 - 10:50hs
Estadio Monumental de River Plate

River Plate de Argentina en sus redes sociales celebró un récord histórico. Un informe publicado por Transfermarkt determinó que el Millonario es el equipo más convocante a nivel mundial, siendo el tercer año consecutivo que el club obtiene esta distinción, por encima del Real Madrid y el Bayern Múnich.

"River, el más convocante del mundo", celebró el Millonario en sus redes sociales. Según indicó en su página web, el club tuvo un promedio de 85.018 hinchas por partido, una cifra que ningún otro club en el mundo pudo igualar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2004674061629067427&partner=&hide_thread=false

Según el informe, River dejó atrás a clubes como Borussia Dortmund y Bayern Múnich, ambos de Alemania y que completaron el podio, y a Real Madrid, AC Milan, Inter y Manchester United, entre otros.

A su vez, el mismo informe suma que que tuvo una asistencia total de 1.360.288 personas en el estadio Antonio Vespucio Liberti entre todos los encuentros que disputó como local.

Fausto Vera, nuevo refuerzo de River Plate
ARGENTINA

River Plate hizo oficial el primer refuerzo para el 2026 y para la Copa Sudamericana

river plate va a hacer pretemporada en uruguay: el lugar elegido por marcelo gallardo en punta del este
FÚTBOL ARGENTINO

River Plate va a hacer pretemporada en Uruguay: el lugar elegido por Marcelo Gallardo en Punta del Este

El top 10 de equipos más convocantes: River Plate, el primero

  1. River: promedio de 85.018
  2. Borussia Dortmund: promedio de 81.365
  3. Bayern Múnich: promedio de 75.000
  4. Real Madrid: promedio de 73.658
  5. Milan: promedio de 73.012
  6. Inter: promedio de 71.934
  7. Manchester United: promedio de 65.766
  8. Olympique Marsella: promedio de 64.973
  9. Roma: promedio de 62.671
  10. Flamengo: promedio de 62.548
