River Plate de Argentina en sus redes sociales celebró un récord histórico. Un informe publicado por Transfermarkt determinó que el Millonario es el equipo más convocante a nivel mundial, siendo el tercer año consecutivo que el club obtiene esta distinción, por encima del Real Madrid y el Bayern Múnich.
River Plate de Argentina es el equipo más convocante a nivel mundial por tercer año consecutivo: los detalles
