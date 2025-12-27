River Plate de Argentina es el equipo más convocante a nivel mundial por tercer año consecutivo: los detalles

Estadio Monumental de River Plate

River Plate de Argentina en sus redes sociales celebró un récord histórico. Un informe publicado por Transfermarkt determinó que el Millonario es el equipo más convocante a nivel mundial, siendo el tercer año consecutivo que el club obtiene esta distinción, por encima del Real Madrid y el Bayern Múnich.

"River, el más convocante del mundo", celebró el Millonario en sus redes sociales. Según indicó en su página web, el club tuvo un promedio de 85.018 hinchas por partido, una cifra que ningún otro club en el mundo pudo igualar.

Con un promedio de 85.018 hinchas por partido, el Millonario fue el Club con mayor asistencia de espectadores del mundo por tercer año consecutivo.



https://t.co/UJDS1ONy0W pic.twitter.com/O5Vpyr5Bkp — River Plate (@RiverPlate) December 26, 2025 Según el informe, River dejó atrás a clubes como Borussia Dortmund y Bayern Múnich, ambos de Alemania y que completaron el podio, y a Real Madrid, AC Milan, Inter y Manchester United, entre otros.

A su vez, el mismo informe suma que que tuvo una asistencia total de 1.360.288 personas en el estadio Antonio Vespucio Liberti entre todos los encuentros que disputó como local.

El top 10 de equipos más convocantes: River Plate, el primero River: promedio de 85.018 Borussia Dortmund: promedio de 81.365 Bayern Múnich: promedio de 75.000 Real Madrid: promedio de 73.658 Milan: promedio de 73.012 Inter: promedio de 71.934 Manchester United: promedio de 65.766 Olympique Marsella: promedio de 64.973 Roma: promedio de 62.671 Flamengo: promedio de 62.548