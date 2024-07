Video: el gran debut de Matías Arezo en Gremio con la 9 de Luis Suárez y que propició un penal para el segundo gol en el triunfo ante Vitória

El delantero uruguayo ingresó a los 79 minutos por el argentino Cristian Pavón , ex Boca Juniors, entre otros. Lo hizo, además, con la camiseta número 9, la que utilizaba Luis Suárez hasta diciembre pasado.

A su vez, Felipe Carballo, luego de un tiempo, volvió a ser titular en el tricolor gaúcho que fue local en el Estadio Stádile de Caxías do Sul, debido a que por un tiempo más no podrá jugar en el Arena do Gremio debido a los destrozos que hicieron las inundaciones que sufrió la ciudad gaúcha hace dos meses.