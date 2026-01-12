Xabi Alonso quiso hacer el pasillo al campeón Barcelona, pero Mbappé se lo impidió y los demás jugadores de Real Madrid lo acompañaron; mirá el video

Real Madrid perdió la final de la Supercopa Española 3-2 a manos de Barcelona este domingo en Arabia Saudita en lo que fue otro triunfo de los catalanes sobre su eterno rival, algo que últimamente se ha venido repitiendo muy seguido. Federico Valverde fue titular y capitán. Pero al finalizar el partido, Barcelona le hizo pasillo a su rival para que fueran por las medallas, lo que no repitió el club merengue debido a un pedido de Kylian Mbappé , ya que el técnico Xabi Alonso quería hacerlo.

A su vez, este lunes, el zaguero uruguayo volvió a escribir en redes casi dos meses después de hacerlo por última vez y contó detalles de cómo vivió el tema de su salud.

En España hay una especie de escándalo porque muchos aducen que Xabi Alonso fue despedido este lunes de Real Madrid como técnico, por lo que sucedió también luego del partido final.

Federico Valverde, como capitán, le escribió un mensaje de despedida.

Lo que dicen en España

El diario deportivo catalán Sport, explicó este lunes lo sucedido luego de la final entre Kylian Mbappé y el hasta este domingo técnico de Real Madrid, Xabi Alonso.

"Lo sucedido tras la final entre Real Madrid y Barcelona sigue trayendo cola. La entrega de medallas dejó una de las imágenes más polémicas, cuando Kylian Mbappé se llevó a sus compañeros de la zona e impidió que la plantilla blanca hiciera el pasillo de campeón a los de Flick", expresa.

Y añade: "El gesto del delantero francés ha sido considerado como antideportivo en el barcelonismo. 'Me sorprende lo que hizo Mbappé. En la victoria y en la derrota se debe generoso y respetuoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Creo que nosotros, en la victoria fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender. Había un punto diferente desde el partido de Liga y estaban algo picados los futbolistas. Es algo que se puede entender. La verdad es que yo no vi ese momento de Mbappé sobre el campo, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Debían estar muy jodidos y hubo esa reacción", afirmó Joan Laporta, el presidente de Barcelona.

Por su parte, la versión de los merengues es que fue la Federación la que les pidió que salieran de esa zona por estar en medio del tiro de cámara.

"La realidad es que las imágenes que han ido apareciendo podrían destapar la verdad de la historia. En ellas se puede observar como tanto Raúl Asencio como Xabi Alonso se colocaron para hacer el pasillo al Barça, al igual que Chendo, delegado del equipo", explica el medio.

Y prosigue: "Fue entonces cuando Xabi hizo un gesto a sus futbolistas para que acudieran a hacer el pasillo, pero se topó con la respuesta rotunda de Mbappé. El delantero se negó en rotundo y se lo comunicó a sus compañeros, que en lugar de hacer caso al entrenador (salvo Huijsen, que sí se dirigía a hacer el pasillo) acudieron a la llamada del francés y desaparecieron de la escena".

"Un momento que habla a las claras de lo que se está viviendo en el interior del vestuario del Real Madrid. Con Mbappé llevando la voz cantante por encima incluso de Xabi Alonso, que ni siquiera pudo mantener su decisión y no tuvo más remedio que resignarse y hacer caso al futbolista", acota el informe.