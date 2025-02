Cómo maneja Matías Abaldo su salud mental, después de las alarmas que su representante hizo sonar este año

"Dentro de la cancha él es feliz. La distancia, las lesiones, todo fue empeorando su situación del día a día. Me voy a reunir con (Mariano) Cowen (presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata) para ver los pasos a seguir. Queremos sacar adelante a este chico en el aspecto humano. Estoy preocupado. No quiero que pase lo mismo que con el Morro García que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz", dijo.

Esta situación derivó en que Defensor Sporting y Gimnasia llegaran a un acuerdo para que el jugador regresara a Montevideo para jugar en el equipo que dirige Álvaro Navarro, que es el único puntero del Torneo Apertura.

Cómo maneja Matías Abaldo su salud mental

Luego del entrenamiento de esta mañana en Defensor Sporting, Abaldo habló en Carve Deportiva AM 1010.

"Estaba nervioso porque se terminaba el período de pases y todos los días me decían, 'mañana arrancás', y no arrancaba", comenzó explicando por lo que atravesó en estas semanas.

Consultado sobre cómo evoluciona en cuanto a su salud mental, dijo: "Vengo bien, estoy en tratamiento, hablando con sicólogos. Mejorando día a día en un proceso que voy llevando. Arrancar acá me hace mejorar y me hace verlo bien".

Cuando le consultaron por segunda vez sobre el tema reiteró que sigue hablando con sicólogos, porque "es lo que me va ayudar para sentirme mejor".

Reconoció que recibió muchos mensajes de apoyo y que "el destino tenía que ser este sí o sí, acá me siento como en mi casa y estoy bien acompañado".

Cuándo será el debut de Abaldo en Defensor Sporting

El veloz extremo dijo que este miércoles solamente realizó trabajos físicos.

"Espero estar a disposición para el próximo partido. Voy a estar a la orden del cuerpo técnico. El Chino me dijo que vaya tranquilo, que no me apure para nada, que no me presione, que disfrute esto y que cuando esté pronto me tirará para adentro".

El futbolista realizó el primer entrenamiento este miércoles de mañana: