¿Cuándo sale la nueva camiseta de Nacional? El anuncio del presidente tricolor Ricardo Vairo

“Tengo entendido que sale el jueves”, dijo este martes a Minuto 1 de radio Carve Deportiva, donde agregó que “hay una campaña”.

Ricardo Vairo Foto: Leonardo Carreño

Vairo también consideró que la filtración del nuevo diseño no perjudicará la venta de la camiseta.

“No creo que afecte la venta, le podrá sacar un poco de sorpresa”, dijo.

La filtración del nuevo modelo causó malestar en algunos hinchas y dirigentes tricolores que se manifestaron en las redes sociales.

La presidenta de la Comisión Fiscal del club, Magdalena Giuria, así lo dejó entrever en sus redes sociales: "Quizás es una unpopular opinion pero que pereza que se filtre la camiseta cuando todavía no se estrenó. Hay mucho trabajo atrás y más importante: hay gente q quiere esperar a sorprenderse con todo lo q se preparó para el lanzamiento y no ver una foto en calidad ahí medio pelo. Hay una historia que vale la pena ser contada. Me parece q estas son las cosas que tenemos que repensar juntos como club y tirar todos juntos para un mismo lado. Solo una reflexión abrazo tricolor a todos".