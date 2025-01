Damiani: el mensaje que le mandó Ruglio por Leonardo Fernández en Peñarol, por qué es "un golpe para los hinchas de Nacional" y recordó a Discoteca Núñez

"Hay que ver el contexto: cuando vos decís ‘son US$ 7 millones’, es un esfuerzo muy importante y creo que Peñarol está haciendo bien en hacer ese esfuerzo. Porque hoy la decisión está tomada. Después, si pasan fatalidades como una lesión, no se pueden criticar, porque el club debía tomar esa decisión importante", dijo Damiani este viernes en Sport 890.

Y añadió: "Generalmente, estas inversiones siempre dejan rédito. Ayer (este jueves) el presidente (Ignacio Ruglio) me mandó un mensaje que decía: ‘como tantas veces me dijiste, hay que pensar en grande’, y yo le contesté que sí, que me parecía muy bien pensar en grande y a largo plazo, que son dos premisas muy importantes".

“Si uno piensa en el precio relativo, la televisión y la Copa Libertadores pagan muchísimo más que hace siete o 10 años. Son otras cifras. Cuando nosotros invertimos en Discoteca Núñez –que después no anduvo bien por otros temas– que venía de ser el mejor jugador de la Copa Sudamericana, era US$ 1 millón, que es bastante menos al día de hoy, pero no está muy alejado. Morena costó US$ 1 millón en 1981. Son otros dólares, otra inflación en dólares. Era como repatriar a (Edinson) Cavani de Valencia o de un club europeo hace tres o cuatro años, así que costaría US$ 50 o US$ 60 millones", explicó.

20241111 Entrevista a Juan Pedro Damiani. IG Juan Pedro Damiani Foto: Inés Guimaraens

Por otro lado, dijo: "Son cifras importantes. Peñarol debería acompañar esta medida, que ojalá se concrete, con una gran campaña de socios. Creo más en eso que en los aportes espasmódicos que son muy pocos. El club está en condiciones de hacer frente a esa inversión por tres años, por lo que creo que es una muy buena medida porque hace tiempo que no hay un jugador en el fútbol local tan desequilibrante como Leo Fernández”.

“Siempre lo digo: España es la sexta economía de Europa, y sin embargo, Real Madrid es el mejor equipo de Europa y del mundo, producto de sus dirigentes que siempre pensaron en grande. No es el caso de Peñarol, pero Florentino Pérez cuando trajo a los galácticos, pensó en la cantidad de jugadores e hinchas que se podían hacer del Madrid. Se venden más camisetas de Real Madrid fuera de España que en España".

Y prosiguió: “Felicito a Peñarol, me felicito a mí mismo por ser de Peñarol y felicito a la directiva por intentar este tema que ojalá termine bien. En este contexto, yo lo hubiera hecho sin dudas, porque hay que tener ilusión. El club de fútbol no es una planilla Excel. Y que tome 5 o 6 mil socios más, ya es una fortuna muy grande”.

Damiani terminó diciendo: "Tengo muchos amigos de Nacional y si se queda Leo Fernández, para ellos es un golpe".