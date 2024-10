"Desagradable": la fuerte expresión de Martín Lasarte para la futura situación que deberá afrontar con Nacional

"Cuando las cosas no funcionan como lo habitual hay que buscar otras opciones, otras cosas. Más allá de que encontramos un gol, tampoco en la propia búsqueda encontramos lo suficiente como para que eso que se modificó fuera sustento para conseguir algo más", expresó Lasarte en nota con VTV consultado por todas las variantes con las que buscó el empate y el triunfo contra Rampla.

"El fútbol no es una ruleta, venimos de un equipo que ya nos hizo algo parecido, habría que ver si no fue casi igual", expresó no sobre Miramar Misiones, al que golearon 5-1 el pasado jueves, sino sobre el propio Rampla, al que Nacional le empató agónicamente por la cuarta fecha del Torneo Intermedio.

"Coates terminó de delantero, quedamos 3-3-4, hasta que conseguimos el gol. Ahí le dijimos a Coates que se quedara arriba, entendíamos de que restando y resolviendo defensivamente se podía, pero nos faltó un poquito de rigor ahí, rigor defensivo. No todas se pueden jugar, no todas son jogo bonito, a veces hay que eliminar el peligro, nos faltó más de rigor en ese aspecto. Para tomar esas decisiones que habíamos tomado".

"Tenemos una regularidad porque hay un montón de goles, pero hay un goleo en contra que empieza a aumentar lo cual nos preocupa. Pero hay muchas cosas buenas, por algo llevábamos un montón de partidos sin perder ganando casi siempre. Pero el fútbol tiene eso. No puedo predecir ahora qué tanto pesan estos tres puntos. Uno está muy contaminado. No hay que castigarse ni echar campanas al vuelo. Tranquilidad. No nos queda otra que comer la amargura, saborear la derrota que es embromada, difícil. Hay que prepararse para dentro de 15 días retomar el Campeonato Uruguayo, pero también tenemos un partido entre semana", manifestó el DT.

Consultado sobre el hecho de tener que jugar sin público el próximo partido, contra Cerro, por el Torneo Clausura, por la sanción de dos partidos por los graves incidentes que generaron los hinchas de Nacional en el clásico con Peñarol.

"El fútbol es con público, que te alaba, que te aplaude, que te lleva para delante, que te rechifla, que te amarga o te entristece. Uno siempre le pide al público, pero el público te entrega en la medida que vos le das. Eso no va a ocurrir. Es una situación por la que hemos pasado en otras oportunidades y es desagradable. Me pasó una vez por un campeonato jugar con 300 personas, ver el cemento vacío. Pero no lo voy a poner como excusa, solo lo estoy describiendo", analizó Lasarte fiel a su estilo cauto, medido y frontal, tanto en la victoria como esta vez, en la derrota.