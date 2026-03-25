Con dos bajas importantes, Diego Aguirre confirmó el plantel de 21 futbolistas para enfrentar a Boston River

Peñarol anunció este miércoles de tarde la lista de 21 futbolistas que Diego Aguirre tendrá a disposición para jugar a partir de la hora 20.30 frente a Boston River , por la octava fecha del Torneo Apertura.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En la nómina no estará Emanuel Gularte , quien se lesionó y quedó fuera del encuentro, y tampoco el capitán Maximiliano Olivera, quien está suspendido.

Se produce el regreso de Franco "Cepillo" González a la convocatoria, tras quedar fuera del plantel que el sábado le ganó a Cerro.

Estos son los 21 futbolistas que ya van camino a Florida:

La decisión que tomó Peñarol en la recuperación de Abel Hernández que lleva dos meses y medio

Murió Julio Rodríguez, bicampeón uruguayo con Peñarol, en 1978, invicto, y en 1979

Sebastián Britos, Washington Aguerre, Mauricio Lemos, Andrés Madruga, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Kevin Rodríguez, Matías González, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Jesús Trindade, Eduardo Darias, Germán Barbas, Leonardo Fernández, Franco González, Luis Angulo, Gastón Togni, Stiven Muhlethaler, Leandro Umpiérrez, Facundo Batista y Matías Arezo.

Dos cambios en el equipo titular

Aguirre realizará dos variantes para el encuentro de esta noche: Washington Aguerre regresa al arco en el lugar de Sebastián Britos y Kevin Rodríguez estará en la oncena titular por Maximiliano Olivera,

El regreso de Aguerre forma parte de la rotación que plantea el entrenador debido a que Britos será titular en los dos primeros encuentros de Copa Libertadores, por la suspensión que arrastra Aguerre.

Kevin Rodríguez serán lateral derecho y Escobar pasará a la izquierda, como ocurrió ante Cerro, cuando fue expulsado Olivera.

Estos son los 11 para enfrentar a Boston River: Aguerre; Kevin Rodríguez, Madruga, Ferreira, Escobar; Remedi, Nicolás Fernández; Angulo, Leonardo Fernández, Darias y Arezo.

En este partido Peñarol defiende su liderazgo que comparte con Racing y Deportivo Maldonado. El equipo fernandino ya jugó el encuentro de la octava fecha, y los de Sayago enfrentan este jueves a Progreso.