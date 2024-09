El doloroso mensaje de la esposa de Juan Izquierdo: "¿Quién te prepara para ver morir al amor de tu vida?"

La esposa del futbolista Juan Izquierdo , Selena, dedicó un sentido mensaje para su pareja , quien falleció el pasado 27 de agosto y que este domingo fue homenajeado en el Gran Parque Central, donde jugaron Nacional vs Liverpool, sus dos últimos equipos.

“Me doy cuenta de que realmente no vas a volver, ya nos vamos a encontrar, ya no te voy a ver reír, ya no voy a ir a una cancha a verte hacer lo que te hacía feliz”, agregó en Instagram.

20240908 Homenaje de Nacional y Liverpool a Juan Izquierdo. Foto Inés Guimaraens (1).jpeg Las camisetas para Juan Izquierdo de los hinchas de Nacional Foto: Inés Guimaraens

“Me faltás en cada espacio de mi vida, de la vida de tus hijos y tus seres queridos”, señaló Selena. “Nada va a llenar este vacío, Juanma. No sé cómo se sigue sin vos. Te voy a amar toda mi vida, Juan, nunca voy a entender por qué a vos, por qué ahora, es muy injusto lo que nos tocó vivir. El día que te tocó partir mi alma se fue con vos”.

La joven, madre de dos hijos con Izquierdo, uno de ellos recién nacido, también manifestó que no estaba preparada para vivir lo que vivió.

20240908 Homenaje de Nacional y Liverpool a Juan Izquierdo. Foto Inés Guimaraens (4).jpeg La pancarta de la Mutual por Juan Izquierdo Foto: Inés Guimaraens

“¿Quién te prepara para ver morir al amor de tu vida; para que un día se vaya a trabajar y ya no vuelva; para quedarte sola con dos bebés, sabiendo que él se moría de ganas porque estemos los cuatro juntos; para parir un 16 de agosto, recibir a tu hijo tan deseado y anhelado, y un 27 de agosto despedir al amor de tu vida; para verlo desmoronarse en la cancha a miles de kilómetros de casa, sin saber, sin poder hacer nada?”, escribió.