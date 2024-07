El Tanque Santiago Silva contó por qué no le habla más a su compadre y amigo Juan Manuel Olivera

“Disfruté de las cosas que hacía en las prácticas y en los partidos. James Rodríguez -con quien compartió equipo en Banfield de Argentina- y Nicolás Otamendi -con el que jugó en Vélez Sarafield- fueron los mejores jugadores con los que jugué”, indicó.

El penal errado por Santiago Silva ante Peñarol en 2011 y su relación con Juan Manuel Olivera

En 2011, Peñarol de Diego Aguirre le había ganado la semifinal de ida a Vélez Sarsfield -al que dirigía Ricardo Gareca- con un gol de cabeza de Darío Rodríguez.

En la vuelta, jugada en el Estadio Amalfitani, los de Liniers debían ganar y cuidar la diferencia de gol. Pero de entrada, recibieron un tanto de Matías Mier y los aurinegros se pusieron 1-0 en ventaja. Vélez tenía que hacer tres goles para clasificar a la final.

El equipo de Aguirre se defendió con todo pero cuando se terminaba el primer tiempo, Fernando Tobbio, quien había ingresado por Fabián Cubero a los 14 minutos por lesión, empató el encuentro.

Fue el propio Santiago Silva anotó el 2-1 con un gran zurdazo cuando aún faltaban 23 minutos para el final. Y el mismo uruguayo tuvo la chance del tercero, cuando tuvo un penal, a los 75', pero se resbaló y su remate se fue por encima del palo.

“Hasta hoy los hinchas de Peñarol me agradecen. Nunca me había pasado una cosa así. Fue frustrante”, recordó El Tanque.

silva y olivera.webp Santiago Silva y Juan Manuel Olivera, los dos de abajo desde la izquierda sentados en el Liceo Regina Martyrum, fueron amigos y son compadres

Cuando fue a patear el penal, se dio un diálogo que hasta el día de hoy recuerda. Su amigo de la infancia, compañero de liceo y compadre, Juan Manuel Olivera, quien jugaba en Peñarol, le dijo "erralo". Como informó en aquel entonces El Observador, Silva le contestó: "La concha de tu madre, Juan".

Entonces, Silva contó que desde ese día, no se habla más con su compadre.

“Por dentro habrá dicho ‘que lo erre’. Perfecto. Pero venderte dentro de un circo, para nada”, sostuvo. A su vez, admitió que no habló más con el exdelantero de Peñarol. “Me sorprende. Hay cosas que en la vida no se pueden volver atrás. Eso es lo que pienso yo. Cosas que no suman para uno, no suman. Ya no hay más vueltas”.