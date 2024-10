Uno por uno de Peñarol del clásico ante Nacional: Washington Aguerre sostuvo al equipo todo lo que pudo, pero no alcanzó

Peñarol jugó un penoso clásico este domingo en su visita a Nacional por la sexta fecha del Torneo Clausura. En el Gran Parque Central, el bolso mandó, acorraló, sometió y le pasó por arriba en el primer tiempo a un equipo aurinegro que no tuvo consistencia en defensa y que no fue capaz de hilvanar dos pases seguidos para pasar al campo rival con un criterio mínimo como para generar en ofensiva.

Eso ayudó a que el equipo se acomodara en el campo, que manejara mejor la pelota y que se alejara de su área.

Pero a impulso físico y actitud, Nacional empujó sobre el final para llegar al triunfo que en líneas generales fue completamente justo.

Washington Aguerre 7: Al minuto de juego se le escapó de las manos un centro de Jeremía Recoba que no tenía mayores pretensiones. Fue solo un susto. A los 8' le sacó un peligroso cabezazo a Bentancur. A los 31' le salvó notablemente un tiro cruzado en el área del Diente López. A los 45' le sacó un remate cruzado y venenoso del Diente que pasó entre un mar de piernas. En el segundo tiempo le sacó una pelota dificilísima a Bentancur. Al mismo sector se le metió el gol de Federico Santander, porque la pelota se desvió en Maximiliano Olivera. Titán. Único en dar la cara por el equipo.

Pedro Milans 4: Problemas para contener a Recoba en el arranque. Una buena subida donde no hizo un último dribbling largo en lo "único" que tuvo Peñarol en ataque (no fue ni posible remate) y fallos en la entrega de la pelota. En el complemento empujó más, pero sin ser nunca profundo. Flojo

Javier Méndez 3: Perdió de arriba con Bentancur a los 8' en jugada desarticulada por un manotazo salvador de Aguerre. Cada vez que salió con pelota de abajo se la dio a los blancos o la tiró afuera. Debió ser expulsado en el segundo tiempo por un codazo a López. Desconocido.

Guzmán Rodríguez 5: A los 20' apoyó un mal pase en salida sobre Maxi Olivera. Antes había ganado los dos duelos aéreos disputados. No llegó a bloquear en el gol de Coates. Dentro de lo malo del equipo, fue de lo más rescatable en el fondo. Algo.

Maximiliano Olivera 4: Habló más de lo que jugó y cada vez que fue a pasar la pelota, le erró. Mejoró algo en el segundo tiempo. Fallido.

Damián García 4: Despeje corto en el gol, superado en el mediocampo y con problemas para pasar la pelota. Creció algo en el segundo tiempo, pero no supo meterse el juego en el bolsillo. Mal.

Gastón Ramírez 4: Titularidad injustificada. Si Nacional había superado claramente a Peñarol en intensidad y en la zona media en el Torneo Intermedio, meter a Ramírez fue asumir un riesgo innecesario. Marcar, no marca. No llega nunca a cortar líneas de pases o a imponerse en un mano a mano, desde lo físico. Con la pelota, su fuerte, erró en forma contumaz todos los pases que intentó. En el complemento empató el partido desviando un tiro sin demasiadas pretensiones. Después mejoró con pelota y jugó 15' aceptables hasta ser sustituido. Solo el gol.

Javier Cabrera 3: Otro que no se pareció ni a su sombra. No contuvo la pasada al ataque de Gabriel Báez. No ayudó a Milans con Recoba. ¿Y con la pelota? Se estrelló contra los rivales y también erró pases infantiles. Sufrió una brutal entrada de Gabriel Báez que era expulsión. Sombrío.

Leonardo Fernández 3: Estático, indeciso, irresoluto. Quiso cambiar de frente, a los 31', le abolló la espalda a un rival y Nacional llegó en escasos toques al área, salvando Aguerre un tiro cruzado de López. Metió el tiro que Ramírez desvió para empatar. Nada más. Aún así debió permanecer en la cancha por el fuerte viento a favor que sopló contra la tribuna Abdón Porte.

Eduardo Darias 5: Quiso más que el resto. Pero cada vez que lo intentó no logró sortear una barrera llamada Leandro Lozano. En el segundo tiempo, a los 60', pasó al medio y siguió empujando. Ganas.

Maximiliano Silvera 4: Cuando le llegó algún ladrillo estuvo tan solo que cuando terminó de acomodarse, terminó rodeado con marcas triplicadas y perdió la pelota. Aislado.

Lucas Hernández 5: Aportó más criterio para pasar la pelota cuando entró por Ramírez.

Leonardo Sequeira 3: Le cambió la cara al ataque al entrar por Cabrera. Pero después cometió una acción falta: absolutamente solo pifió una pelota en frente al área y eso regaló el segundo gol. Insólito.

Facundo Batista 4: Una falta en ataque y un movimiento sobre la banda donde pasó bien atrás.

Felipe Avenatti 4: Solo una falta en ataque.

Rodrigo Pérez: Debió ser titular para darle más intensidad al medio de Peñarol. Cuando entró solo pudo aportar una falta sobre la izquierda y vio amarilla.