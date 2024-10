Gonzalo Jara, Matías Fernández y Claudio Husain salieron en defensa de Marcelo Bielsa en medio de las acusaciones de Suárez y Canobbio

Jara, recordado porque en la Copa América 2015 le metió un dedo en el ano a Edinson Cavani generando su expulsión en cuartos de final, declaró a DSports Chile: "Marcelo Bielsa marcó mi carrera, siempre lo he dicho. En Chile no hay ningún jugador que pueda hablar mal. Solo hay palabras de elogio para él. A mí me hizo mejor jugador, mejor profesional, desde la exigencia, desde el peso. Vino a cambiar una mentalidad. El jugador chileno es muy buen jugador, pero desde el rendimiento, el competir, en esa época nos faltaba un poco y nos hizo a cambiar. Me hizo jugar en la Premier League, en la Bundesliga, es lo que la selección me entregó y eso va de la mano con el entrenador que tuve en ese momento y que nos hizo cambiar el switch que teníamos hasta ese momento como futbolistas".

Días antes, en el mismo medio, el exjugador de Vélez Sarsfield y la selección argentina Claudio Husain, actual panelista de DSports, declaró: “Cinco años lo tuve a Bielsa: cuatro en la Selección y uno en Vélez. Salvo que haya cambiado terriblemente, que sea otra persona, es imposible que trate mal a la gente que trabaja en el predio. Desde el que pone la red, el que pinta la cancha, el que lava la ropa, el que hace la comida. Es imposible. Y no lo digo solo yo, lo pueden decir los chilenos también. No tiene trato cercano con los futbolistas, porque nunca lo tuvo. Es más, últimamente ha cambiado eso y se ha acercado más al futbolista. Él es tímido ante esa relación y tiene temor de que el acercamiento confunda al futbolista. Lo que dijo Suárez para mí es imposible”.

Suárez declaró en DSports: "Hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia".

"En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar ni saludar ni comer con nosotros. No querés generar un mal ambiente pero no lo vas a generar porque los jugadores ya saben todo lo que pienso, saben todo lo que piensan ellos, saben todos los que están viviendo", agregó.

Sus dichos fueron posteriormente avalados por Federico Valverde, Nahitan Nández, Sergio Rochet y José María Giménez, aunque este último manifestó apoyar en un 100% al entrenador.

Sin embargo, el chileno Matías Fernández, otro jugador al que Bielsa dirigió en su etapa en Chile, expresó en diálogo con LUN: “Para mi, es el gran constructor de la Generación Dorada. Nos cambió el chip. Nos hizo mejores jugadores. Él nos mostraba nuestras deficiencias para corregirlas y nos indicaba lo que teníamos que potencias. Tiene ojo clínico”, declaró a LUN.

Fernández fue consultado por aquella frase que Bielsa le dijo en un partido ante Bolivia por Eliminatorias: “Lo de ‘siempre pasa algo’ no fue un reto. De hecho, ni siquiera me dijo nada después. Fue en un partido que me sangró la oreja, y como estábamos con 10 jugadores, lanzó esa frase. Pero no era algo de lo cual yo tenga culpa”, recordó Fernández.

Este martes, Agustín Canobbio, quien se molestó con Bielsa en la Copa América y se fue furioso pateando una botella en el partido por el tercer puesto contra Canadá, expresó este martes en un medio radial que Bielsa le "faltó el respeto" y que le echó la culpa de perder el partido contra Ecuador por Eliminatorias: "Voy a ser claro: a mí me echó la culpa de haber perdido un partido. O sea un jugador solo había perdido un partido, que fue contra Ecuador, que había hecho un gol, había generado la otra situación de gol… Somos 11 en la cancha y me echó la culpa de haber perdido un partido”.

Mirá en esta nota el error que cometió Canobbio contra Ecuador.

El usuario de la red social X @alelufc_, se refirió a las declaraciones de Canobbio posteando un viejo video del actual delantero de Monterrey de la selección de Argentina, Lucas Ocampos, que fue dirigido por Bielsa en Olympique de Marsella.

Ahí el jugador explica cómo trabaja Bielsa las sesiones de video y dejó una frase muy clara con los errores que le remarca a sus dirigidos: "Todo lo que él te dice es para que vos aprendas, después está en uno en cómo lo toma".

"Te marca todo lo que hacés bien o lo que hacés mal. Yo siempre digo que habíamos jugado un partido contra el Toulouse, era mi segundo partido, y había hecho un gol y una asistencia, un partidazo. Nosotros sabíamos que volvíamos los lunes y teníamos los videos grupales y también los individuales", expresó Ocampos en ese video.

"Cuando estaba el individual te daba eso de ¡fah, ¿qué me dirá Marcelo?' Porque si jugabas mal, él te lo decía. Ese día fui confiadísimo: 'hoy, me va a decir bien Lucas'. Y la verdad que salí con la cabeza gacha porque me dijo: 'usted no volvía de la manera que vuelve siempre porque hizo un gol, no cerró de la manera que debía'. Después te lo muestra y es verdad. Todo lo que él te dice es para que vos aprendas, después está en uno en cómo lo toma. Si uno dice 'bah, siempre me dice las cosas malas'. Pero él te dice las cosas como son para que vos crezcas, para que el equipo crezca y con Marcelo aprendés de todo un poco, todo lo que no aprendiste en inferiores, las cosas básicas del día a día, los pases largos con el empeine, los pases cortos con la parte interna del pie", concluyó.