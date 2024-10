Mirá el error por el que Marcelo Bielsa responsabilizó a Agustín Canobbio de perder el partido Ecuador vs Uruguay

Ecuador vs Uruguay. El gol del 2-1 por el que Bielsa culpó a Canobbio

El volante de la selección de Uruguay, Agustín Canobbio , quien no ha vuelto a ser convocado tras su furiosa salida de la Copa América, señaló que el entrenador celeste, Marcelo Bielsa, lo responsabilizó de la derrota ante Ecuador en 2023 por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

1412d02c4a6c89628c908edfba542264de0d796a-jpg..webp Agustín Canobbio tendrá minutos en Uruguay ante Cuba EFE/EPA/Jakub Gavlak

“Hubo una fecha en concreto que me impactó mucho”, señaló sobre ese encuentro. “Voy a ser claro: a mí me echó la culpa de haber perdido un partido. O sea, un jugador solo había perdido un partido, que fue contra Ecuador, que había hecho un gol, había generado la otra situación de gol… Somos 11 en la cancha y me echó la culpa de haber perdido un partido”, expresó.