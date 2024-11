Héctor Del Campo: "El contrato de Marcelo Bielsa se firmó sin respetar los estatutos y pone en riesgo el futuro de la Asociación"

Héctor Del Campo Inés Guimaraens

Héctor Del Campo, representante de los clubes en el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), fue crítico con el accionar de Ignacio Alonso, presidente de la AUF, por la forma en que se manejaron los últimos contratos grandes, con la empresa Nike y con el técnico Marcelo Bielsa.

Días atrás el Congreso de la AUF votó con 56 votos favorables y 19 en contra (se abstuvo el fútbol femenino) el acuerdo de la Asociación con la empresa Nike para vestir a las selecciones juveniles. Los clubes que votaron en contra denunciaron que pudieron leer el contrato con poco tiempo de anticipación.

"Me lo presentaron y lo comparé con el de Adidas, que era el que se acercaba más, y es el mejor a cuatro años. Yo no veía tanta diferencia en lo que se ofrecía para que fuera cuatro años más largo. En el Congreso se les dio a los clubes parte de la información del contrato. 'No les podemos dar toda la información hasta que no lo voten’, eso se dijo en el Congreso. El contrato no estaba firmado y había una cláusula de confidencialidad, y algunos compañeros del ejecutivo entendían que por eso no podían dar información a los clubes. Yo no estoy de acuerdo", expresó en Sport 890 el dirigente vinculado a Danubio FC.

El contrato de la AUF con Marcelo Bielsa Luego se refirió al contrato que la AUF firmó en 2023 con el técnico de la selección, Marcelo Bielsa: "El primer día que entré a la Asociación pedí para verlo y tuve un enfrentamiento muy duro con alguien del Consejo Ejecutivo. Me dijeron que el contrato era confidencial, pero que lo podía ver bajo ciertos parámetros, que eran con una persona al lado y que, además, no se me iba a dar todo el contrato, sino que el cuarto. Yo me negué porque por encima de la confidencialidad hay un montón de normas éticas como la veracidad o la transparencia", dijo Del Campo.

auf-jpg..webp El nuevo ejecutivo de la AUF asumió formalmente Y agregó: "Me dijeron que me lo iban a dar la semana siguiente; tuve tiempo para pensarlo y consulté con alguna persona que me dijo ‘si ves el contrato, te podés enojar, pero no lo vas a poder cambiar, además de que se puede filtrar y que digan que fuiste vos’. Por lo cual preferí no verlo. Luego de eso, el contrato se filtró bastante y hoy la situación de la selección es muy diferente a la que había en ese momento, decidí verlo. La semana pasada fui a la Asociación y lo vi, pero no puedo hacer comentarios al respecto”. “Está firmado de antes de que entrara este Ejecutivo y se firmó sin respetar los estatutos, porque dicen bien claro que tiene que estar votado el presupuesto en el Congreso. Vimos el presupuesto hace 10 días, imaginate cuando se contrató a Marcelo Bielsa”, expresó. Del Campo dijo: "Yo nunca hubiese hecho ese contrato y se lo dije a (Ignacio) Alonso. ¿Por qué? Porque es un año en el que tenés Eliminatorias, en las que de 10 clasifican seis y medio, y además de que la situación económica de la Asociación no amerita hacer un contrato tan importante porque la pone en riesgo".