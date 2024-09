Ignacio Ruglio: "Hablé con clubes argentinos y en Uruguay es un milagro lo que se paga por derechos de televisión"

De todas formas, el titular de los aurinegros matizó los dichos de Aguirre: "El propio Diego se ha quejado de los formatos del fútbol uruguayo, de la falta de planificación y de que no se cuida al club que está jugando cuartos de final de Copa Libertadores. Es cierto que hubiese venido bien para darle minutos a algunos jugadores, pero en 20 días o en un mes no te va a venir bien si te toca volver a jugar", expresó en Minuto 1 que se emite por Carve Deportiva, AM 1010.

Críticas de Ignacio Ruglio al delegado Gustavo Guerra por estar de safari en África

En el consejo de Peñarol, según pudo saber Referí, el martes de noche, los consejeros Evaristo González y Rodolfo Catino manifestaron su discrepancia por la decisión de Peñarol de bajarse de la Copa AUF Uruguay, pero sobre todo porque no trataron el tema en consejo.

Ruglio expresó que Peñarol tiene tres delegados, uno de los cuales representa al oficialismo y es Julio Trostchansky, otro que es Augusto Formento y representa al sector de Edgardo Novick, y que el otro es Gustavo Guerra que representa a Evaristo González y a otros cuatro consejeros. "Ayer tras el consejo le escribí a Guerra y le pregunté por qué no le había dicho Evaristo todos los pasos que había dado el club para tomar la decisión cuando hace 10 días que se trabaja en la cadena de la delegación, la votación que se hizo en el Consejo de Liga y la decisión que tomó Peñarol de respetar lo que se votó por 11 clubes (NdeR: hubo cinco abstenciones), más allá de que Nacional se haya dado vuelta por su convivencia con AUF. Guerra estaba en un safari por África y no sabía qué dijo Evaristo. El delegado estaba al conocimiento al 100% y no se lo trasladó a los cinco que representa y Evaristo sale a decir que no sabía y él que no sabía qué dijo Evaristo porque estuvo un día y medio sin señal de WhatsApp. Son temas menores e internos del club, pero yo estuve 10 días en México y estuve todos los días conectados".

"Me hace gracia que digan que Peñarol le da la espalda a la Copa AUF Uruguay cuando creada para sostener algunos votos de Alonso, en el fútbol del interior. Pero siempre es incómoda de jugar porque no genera dinero que valga la pena, no ofrece competitividad que te eleve el nivel. Está bueno para los equipos del interior jugar con Peñarol, pero para Peñarol no eleva el nivel ni le da dinero, nunca encontramos respuestas en AUF de por qué la organiza pero es obvio que Alonso tiene a los jugadores a través de la Mutual con 11 votos en el Congreso y a OFI con nueve, mientras Peñarol solo tiene dos votos. Es una copa para que Alonso les diga 'es para que jueguen ustedes'", manifestó Ruglio.

La silbatina del Estadio Centenario: "Me da pena, por Pumpido"

Consultado sobre el abucheo que Ignacio Alonso recibió el viernes cuando salió al medio del Estadio Centenario con el secretario general de Conmebol, Nery Alberto Pumpido, recibiendo ambos una rechifla y abucheos generalizados, Ruglio expresó: "No me sorprendió la silbatina porque se dio una coyuntura que iba a pasar. Me da pena, por Pumpido, que es un gran tipo y labura con el corazón por lo que hace".

"Pero luego de la no defensa a los jugadores, de todo lo que fue pasando, de lo desgastado que está el fútbol uruguayo y el mandato de la AUF, de la grieta que han generado simplemente para llevarle los derechos de TV a otro interesado y para que no se renueven hasta enero de 2026, porque hay una promesa bien clara para que no se renueven, atrás de ese mandato, todo lo que puedan hacer lo van a hacer, van a generar una grieta cada vez más grande. Peñarol no necesita créditos para subsistir, estamos en un momento económico muy sólido hace cuatro años, no tomamos crédito, no necesitamos los papeles de TV de 2026, 2027, 2028 y 2029 para seguir subsistiendo. Nacional sí necesita descontar esos papeles y muchos clubes también. Mandé una carta hace 45 días preguntando sobre la oferta que presentó Tenfield y las soluciones que tiene pensada la AUF, y no nos fue respondida, ni que la recibieron; por eso no me sorprende nada de lo que pasa", agregó.

Sobre la denuncia penal que algunos clubes promovieron contra la AUF por presuntos hechos delictivos relacionados con los balances, dijo: "Les expliqué a los que promovieron la firma que por mi forma de ser, con esa denuncia, habiendo incluido a (Gastón) Tealdi, no puedo denunciar penalmente a Gastón como un compañero que es. Es una definición de vida mía, más que otra cosa. Vamos a pedir sí una explicación formal a FIFA, ante el faltante de dinero que salió de Conmebol y no entró a la AUF, para que intervengan como ente rector del fútbol, pero una denuncia penal contra un compañero tendré que estar muy seguro como para llevarla adelante. Gastón me agradeció y me dijo que valoraba mucho el gesto".

La molestia con el arbitraje de Javier Burgos

Sobre la molestia que causó el arbitraje de Javier Burgos el sábado en el triunfo de Peñarol sobre Miramar Misiones y el respaldo público que le dio al golero Washington Aguerre, que generó un incidente al dominar la pelota en el áera, Ruglio dijo: "No defiendo a Washington por salir a decir solo que lo defiendo, solo porque en las organizaciones hay que defender a los nuestros, no es así. En las reacciones que no eran buenas, Washington ya cambió la actitud. Cuando perdimos el clásico en el Centenario, el día que se tiraron 20 penales, hubo dos trifulcas durante el partido donde ni siquiera corrió al medio de las trifulcas, porque carga con el mito de conflictivo, que no siempre lo ha sido, Lo ha mejorado. Sacarle su impronta de que se ría, del personaje Aguerre no lo vamos a hacer".

Ruglio agregó: "Nos habían tomado el pelo todo el tiempo el rival, el golero (Lucas Giosa) hacía pisaditas hacia atrás, Aguerre fue la forma de reaccionar y por eso tiene todo el respaldo nuestro y lo que hizo fue totalmente lícito. El lunes nos va a atender el Colegio de Árbitros porque no tiene explicación, lo que hizo el árbitro, le dijo que es una actitud antideportiva, ¿cuál es la actitud antideportiva de sostener esa pelota? Vamos a seguir a ese árbitro en toda su carrera para ver si saca amarilla por toda actitud antideportiva ahora. Lo mismo lo de la roja a (Javier) Méndez, que abraza a uno y discute con otro, pero no insultó ni agredió a nadie y no pasó nada, pero le dijo algo que tiene cero lógica: que a alguien tenía que echar de cada lado; en esas dos cosas nos desfavoreció".

"Nos llamó la atención una mano que cambia el rumbo de la pelota y ni siquiera la fueron a revisar, son las cosas que nos empiezan a preocupar porque conocemos mucho el paño", agregó Ruglio que en este año se llamó a silencio con los constantes estados de WhastApp que escribía el año pasado, y en 2021, dejando siempre la suspicacia de que los árbitros y la AUF conspiraban contra Peñarol.

Ruglio resaltó lo que paga Tenfield por derechos de TV en el fútbol uruguayo

"Hablé hace un tiempo con el presidente de Independiente, un club con 7 millones de hinchas en Argentina y no llegan a US$ 3 millones en ingresos por derechos de TV. Es un milagro que nosotros, Peñarol y Nacional, estemos cobrando arriba de los US$ 5 millones", dijo Ruglio.

"Hablé con clubes argentinos y en Uruguay es un milagro lo que se paga por derechos de televisión", reafirmó.

"Acá nos dicen que hay mucha más plata para sacar: que traigan la oferta. A mí lo único que me mueve es el dinero y no le debo nada a la AUF ni a Tenfield. Mi club tiene independencia. Díganme dónde están esos US$ 7, US$ 8, US$ 9 millones que salen para Peñarol y Nacional, con un 70% de aumento para los equipos menores, traigan la oferta. En enero de 2026 nos van a decir que 'lo estamos empezando a negociar en un nuevo formato y solo hay US$ 3 millones'. 'Eso no va a pasar' me dicen, entonces 'dámelo por escrito', les digo.

"Me hablan del formato que implementó a Chile pero de noviembre a febrero está parado el fútbol en Chile, los equipos llegan sin rodaje a torneos internacionales, porque no hay quién ponga dinero para hacer campeonatos más largos. US$ 3 millones recibe Independiente en Argentina. Denme por documentado eso que dicen, pero no está pasando que venga alguien a poner 50 centésimos más que Tenfield y nos traen a cuento hace cuatro años. Si el dinero del fútbol es tan maravilloso dicen acá, pero River argentino no llega a los US$ 4 millones por derechos de TV", agregó Ruglio que en setiembre de 2023 se declaró públicamente hincha de Tenfield en materia de derechos de televisón.

"Como Peñarol está hiper ordenado económicamente, tiene dinero guardado, paga al día, no toma crédito hace cuatro años, no necesitamos de los papeles, para que entienda doña María y don José, vos solo podés firmar por cuatro años, reglamentariamente, son como cheques en tu poder y si no estás con plata, que es lo que necesitan muchos clubes de Uruguay para seguir sobreviviendo, tenés que descontarlos. Nacional les manifestó a Tenfield, en una de las reuniones donde yo estuve, que necesita esos papeles, porque necesitan liquidez económica. Peñarol no. Esto está ofrecido a un grupo de interés que no es Tenfield. Peñarol pide que traigan a ese grupo, que tengan avales suficientes y digan que están dispuestos a pagar de 2026 a 2029 ese dinero maravilloso, como dijeron que iban a sacar más dinero por las Eliminatorias y por la Copa América y nunca apareció, solo por sacárselo a la empresa que tenía".

El atraso de las obras en la Ciudad Deportiva Néstor Gonçalves

Sobre las obras que estaban proyectadas para ser realizadas a mitad de este año para completar la construcción de la Ciudad Deportiva Néstor Goçalves, Ruglio dijo: "En el formato del Zeta (Eduardo Zaidensztat) y la administración del club, decidimos por la cantidad de préstamos que se tomaron hace años y los intereses anuales que se le generaron a Peñarol, y como a mitad de año decidimos no vender jugadores para poder disputar los octavos de la Copa Libertadores, esos US$6-US$7 millones que nos iban a entrar libres por ventas, y que parte de eso era para destinar para la última etapa de la Ciudad Deportiva, con la construcción del edificio central y un polideportivo, con obras de entre US$ 4 y US$ 5 millones, la retrasamos a fin de año porque lo deportivo tiene que estar primero. Decidimos no vender y la caja se vio resentida, pero las no ventas se materializan en avanzar en copas. A fin de año se verá con las ventas y los dineros de copas que nos ingresen".

Peñarol alquilará un camping en Río de Janeiro para sus hinchas

Sobre la venta de entradas para la revancha contra Flamengo por cuartos de final de Copa Libertadores (jueves 26 de setiembre, hora 19.00, Campeón del Siglo), donde ya se colocaron 8.000 boletos en la primera jornada de venta, Ruglio afirmó: "No va a haber más de 2.000 entradas y ellos vienen con 1.000 solamente. Anoche se confirmó que en principio, la policía brasileña y el consulado uruguayo y también la seguridad de Peñarol, que nos dieron el OK para el camping que Peñarol va a arrendar. Por primera vez Peñarol se va a mover institucionalmente para agotar todos los recursos y cuidar a los hinchas, con un camping en la playa, para que no anden por Río de Janeiro desperdigados. Vamos también a alquilar buses brasileños para que se sumen con la caravana de buses que van a ir de Uruguay y para los que van en auto o avión para que se prendan a la caravana saliendo del camping".

Peñarol jugará el jueves 19 de setiembre, a la hora 19.00, en Maracaná contra Flamengo, la ida de los cuartos de final de la Copa.