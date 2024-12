La historia olvidada de Leo Fernández: se probó en Defensor y en Wanderers, pero se quedó en Fénix por algo muy especial

Fernández se inició futbolísticamente en Fénix y durante la entrevista recordó que llegó al club con 12 años, luego de haber practicado en Defensor Sporting y en Wanderers, pero "no me gustó ninguno de los dos", expresó.

En cambio en el club de Capurro, los captadores del momento "me hicieron sentir como de la casa desde el primer día" .

En ese proceso fue clave el trabajo de Marcelo Sasso, quien no solo acercó al mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2024 sino a Manuel Ugarte y a todas las figuras que dio Fénix en los últimos 20 años.

El aprendizaje y los amigos de Fénix

Chijane agregó que por esa época Fénix ya tenía su complejo deportivo, que era toda una novedad entre los equipos en desarrollo. Eso también ayudó a que muchos niños decidieran jugar en el club.

Leo dijo que aún le queda "mucho" de aquel niño que llegó a Fénix, tuvo que pasar por un tratamiento de hormonas de crecimiento por su tamaño, y debutó en Primera con 15 años.

leo fernandez.jpg Leo Fernández en 2015, cuando debutó en Primera, con el Capurro de fondo

"Por ejemplo, en Fénix viví cosas muy lindas, momentos difíciles también. Los amigos que tengo son de Fénix, el mejor regalo que tengo de ahí; después los momentos vividos, las cosas que aprendí", expresó emocionado el mejor futbolista de 2024 en Uruguay.

Recordó momentos difíciles y emotivos a la vez: "Se me viene a la cabeza el gol a Atenas, peleando el descenso en 2018; ese aprendizaje de querer crecer y salir adelante, ponerle el pecho a las balas cuando las cosas no están bien, eso me gusta", dijo.