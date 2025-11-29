Los árbitros de la final de vuelta entre Nacional y Peñarol por la Liga AUF Uruguaya

Gustavo Tejera en Avellaneda, en el partido Independiente vs U de Chile

Nacional y Peñarol se enfrentan este domingo por la final de vuelta de la Liga AUF Uruguaya , en un partido que comenzará a las 16:30 y se disputará en el Gran Parque Central.

El primer partido terminó con empate 2-2 , luego de que Nacional comenzara ganando 2-0 con goles de Juan Cruz de los Santos y Gonzalo Carneiro, y Peñarol empatara las acciones con los tantos de Matías Arezo y Leonardo Fernández.

El árbitro principal de la final de vuelta será Gustavo Tejera . El juez de 37 años viene de dirigir el Mundial Sub-20 en Chile , donde incluso tuvo uno de los partidos de las semifinales. También tuvo varios encuentros de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025, así como algunos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas de 2026.

Durante la temporada 2025 dirigió cinco encuentros de Nacional y cinco de Peñarol . Con Tejera, los tricolores ganaron cuatro partidos y ganaron uno . Los manyas, en tanto, ganaron dos encuentros, empataron uno y perdieron otros dos.

El de este domingo será su segundo clásico oficial. El primero lo dirigió en julio de 2021, cuando Nacional venció a Peñarol por 2-0 en el primer clásico disputado entre ambos en el Gran Parque Central en 92 años.

Dirigió otros dos clásicos amistosos, con dos victorias para Peñarol: un 2-0 en la Copa Antel 2019, y un 1-0 por la Serie Río de la Plata 2024.

La terna completa de árbitros para la final de vuelta de la Liga AUF Uruguaya entre Nacional y Peñarol

Tejera estará acompañado en cancha por los asistentes Carlos Barreiro y Agustín Berisso, y por el cuarto árbitro Andrés Martínez.

El VAR será encabezado por Diego Dunajec, que tendrá la compañía de Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló como asistentes VAR.