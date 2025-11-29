Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CLÁSICO

Los árbitros de la final de vuelta entre Nacional y Peñarol por la Liga AUF Uruguaya

Gustavo Tejera será el árbitro principal del encuentro, que dirigirá su segundo clásico oficial y el cuarto sumando los amistosos

29 de noviembre 2025 - 18:18hs
Gustavo Tejera en Avellaneda, en el partido Independiente vs U de Chile

Gustavo Tejera en Avellaneda, en el partido Independiente vs U de Chile

Foto: AFP

El primer partido terminó con empate 2-2, luego de que Nacional comenzara ganando 2-0 con goles de Juan Cruz de los Santos y Gonzalo Carneiro, y Peñarol empatara las acciones con los tantos de Matías Arezo y Leonardo Fernández.

El árbitro principal de la final de vuelta será Gustavo Tejera. El juez de 37 años viene de dirigir el Mundial Sub-20 en Chile, donde incluso tuvo uno de los partidos de las semifinales. También tuvo varios encuentros de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025, así como algunos encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas de 2026.

Durante la temporada 2025 dirigió cinco encuentros de Nacional y cinco de Peñarol. Con Tejera, los tricolores ganaron cuatro partidos y ganaron uno. Los manyas, en tanto, ganaron dos encuentros, empataron uno y perdieron otros dos.

Leonardo Fernández
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

Nacional vs Peñarol: día, hora, cancha y TV de la segunda final de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol vs Nacional
FINAL CLÁSICA

Los antecedentes entre Nacional y Peñarol en 2025, previo a la final de la Liga AUF Uruguaya: una victoria y una copa para cada uno, con varios empates

El de este domingo será su segundo clásico oficial. El primero lo dirigió en julio de 2021, cuando Nacional venció a Peñarol por 2-0 en el primer clásico disputado entre ambos en el Gran Parque Central en 92 años.

Dirigió otros dos clásicos amistosos, con dos victorias para Peñarol: un 2-0 en la Copa Antel 2019, y un 1-0 por la Serie Río de la Plata 2024.

La terna completa de árbitros para la final de vuelta de la Liga AUF Uruguaya entre Nacional y Peñarol

Tejera estará acompañado en cancha por los asistentes Carlos Barreiro y Agustín Berisso, y por el cuarto árbitro Andrés Martínez.

El VAR será encabezado por Diego Dunajec, que tendrá la compañía de Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló como asistentes VAR.

Temas:

Nacional Peñarol árbitros Liga AUF Uruguaya Gustavo Tejera

Seguí leyendo

Las más leídas

Deisy Ojeda de Paraguay disputa el balón con Ángela Gómez de Uruguay por la Liga de Naciones Femenina
LIGA DE NACIONES

Paraguay 1-0 Uruguay: la celeste pagó carísimo un error en la adición y perdió en la hora por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027

Danilo celebra el 1-0 de Flamengo contra Palmeiras
COPA LIBERTADORES

Flamengo vs Palmeiras EN VIVO: Palmeiras busca empatar la final de la Copa Libertadores pero Flamengo resiste

Maximiliano Olivera y Javier Burgos
FÚTBOL

Segunda final de la Liga AUF Uruguaya: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el clásico Nacional vs Peñarol

Leonardo Fernández
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

Nacional vs Peñarol: día, hora, cancha y TV de la segunda final de la Liga AUF Uruguaya

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos