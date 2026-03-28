Los goles de la trabajosa victoria de Nacional contra Montevideo City Torque para trepar en la tabla de posiciones

Nacional derrotó 3-2 a Montevideo City Torque este sábado a la noche en el Estadio Charrúa por la novena fecha del Torneo Apertura.
El conjunto celeste comenzó mucho mejor y Salomón Rodríguez puso temprano el 1-0 tras un gran desborde del argentino Esteban Obregón.
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No obstante el buen comienzo del equipo de Marcelo Méndez, Maximiliano Gómez pateó un penal dos veces, ya que en el primero le pegó con las dos piernas, y lo convirtió para el 1-1.
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Dos minutos después llegaría el segundo del goleador tricolor, quinto de su factura en el Torneo Apertura, tras centro de Sebastián Coates y pase de Gonzalo Carneiro.
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A los 40' fue este quien puso el 3-1 en solo 8 minutos de reacción notable, ante un rival que se quedó.
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En el segundo tiempo, Montevideo City Torque volvió a comenzar mejor y siguió insistiendo por la izquierda alba, en donde complicaban mucho a Federico Bais.
Así llegó un penal para que Salomón Rodríguez anotara el segundo suyo para el 3-2 abajo a los 58 minutos.
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De esa forma, el tricolor se llevó tres puntos de oro.