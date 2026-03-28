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Los goles de la trabajosa victoria de Nacional contra Montevideo City Torque para trepar en la tabla de posiciones

Los dirigidos por Jorge Bava consiguieron dos victorias seguidas luego de 23 encuentros entre oficiales y amistosos, ante un rival que lo tuvo a maltraer

28 de marzo de 2026 21:51 hs
Maximiliano Gómez celebra su segundo gol para Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

Maximiliano Gómez celebra su segundo gol para Nacional ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Nacional derrotó 3-2 a Montevideo City Torque este sábado a la noche en el Estadio Charrúa por la novena fecha del Torneo Apertura.

El conjunto celeste comenzó mucho mejor y Salomón Rodríguez puso temprano el 1-0 tras un gran desborde del argentino Esteban Obregón.

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No obstante el buen comienzo del equipo de Marcelo Méndez, Maximiliano Gómez pateó un penal dos veces, ya que en el primero le pegó con las dos piernas, y lo convirtió para el 1-1.

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Dos minutos después llegaría el segundo del goleador tricolor, quinto de su factura en el Torneo Apertura, tras centro de Sebastián Coates y pase de Gonzalo Carneiro.

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A los 40' fue este quien puso el 3-1 en solo 8 minutos de reacción notable, ante un rival que se quedó.

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En el segundo tiempo, Montevideo City Torque volvió a comenzar mejor y siguió insistiendo por la izquierda alba, en donde complicaban mucho a Federico Bais.

Así llegó un penal para que Salomón Rodríguez anotara el segundo suyo para el 3-2 abajo a los 58 minutos.

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De esa forma, el tricolor se llevó tres puntos de oro.

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