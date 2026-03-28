Los goles de la trabajosa victoria de Nacional contra Montevideo City Torque para trepar en la tabla de posiciones

Nacional derrotó 3-2 a Montevideo City Torque este sábado a la noche en el Estadio Charrúa por la novena fecha del Torneo Apertura.

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El conjunto celeste comenzó mucho mejor y Salomón Rodríguez puso temprano el 1-0 tras un gran desborde del argentino Esteban Obregón.

No obstante el buen comienzo del equipo de Marcelo Méndez, Maximiliano Gómez pateó un penal dos veces, ya que en el primero le pegó con las dos piernas, y lo convirtió para el 1-1.

¡CITY TORQUE PEGÓ DE ARRANQUE! Salomón Rodríguez la peinó y estampó el 1-0 sobre Nacional en el amanecer del partido. #LigaUruguayaEnDSPORTS Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/az5WjUgEfQ

Dos minutos después llegaría el segundo del goleador tricolor, quinto de su factura en el Torneo Apertura, tras centro de Sebastián Coates y pase de Gonzalo Carneiro.

Maxi Gómez, que había tenido el empate pocos minutos antes, se resbaló y tocó dos veces la pelota en la primera ejecución de este penal, que llegó tras una mano clara y evitable. Pero el goleador tampoco perdonó en la segunda ejecución. Y, cambiando velozmente la pelota de palo,… pic.twitter.com/jOAIofrGeL

Los primeros 10 años del Estadio Campeón del Siglo, el templo de Peñarol: crónica de un sueño que transformó la historia aurinegra

Montevideo City Torque 2-3 Nacional: el tricolor ganó un partido importantísimo y sufrido por el Torneo Apertura, con Ignacio Suárez como gran figura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2038054232830390366?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ASISTENCIA DE CARNEIRO Y DOBLETE DE MAXI GÓMEZ!



El centrodelantero la punteó justo y anotó el 2-1 a favor de Nacional. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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A los 40' fue este quien puso el 3-1 en solo 8 minutos de reacción notable, ante un rival que se quedó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2038054539870232618?s=20&partner=&hide_thread=false ¡INVIRTIERON LOS ROLES EN EL TERCERO!



Esta vez, Maxi Gómez asistió a Carneiro para el 3-1 del Bolso en el Charrúa. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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En el segundo tiempo, Montevideo City Torque volvió a comenzar mejor y siguió insistiendo por la izquierda alba, en donde complicaban mucho a Federico Bais.

Así llegó un penal para que Salomón Rodríguez anotara el segundo suyo para el 3-2 abajo a los 58 minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2038054686385717597?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ABRIÓ EL PIE Y DESCONTÓ!



Salomón Rodríguez ejecutó 10 puntos el penal, anotó su DOBLETE y selló el 3-2 para City Torque frente a Nacional. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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De esa forma, el tricolor se llevó tres puntos de oro.