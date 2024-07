"¡No podés tener tanto culo!": la frase de Ignacio Ruglio tras el triunfo de Peñarol en la hora ante Defensor Sporting

Su salida le daría lugar a la llegada de Felipe Avenatti, uno de los refuerzos pedidos por Diego Aguirre.

Peñarol ya habló con el jugador, con su representante y con Athletico Paranaense, el club dueño de su ficha, para que lo pueda colocar en otra institución y en eso está el conjunto brasileño.

Más allá de ello, Babi fue quien liquidó el partido ante Defensor Sporting y le dio la chance a Peñarol de jugar la final del Intermedio.

Ignacio Ruglio, el presidente de Peñarol, muy contento, habló luego del partido.

"Increíble de como se dio todo. Cuando jugamos un amistoso contra San Lorenzo, Diego (Aguirre) me dijo hace poco y estaba jugando el Perrito Barrios: 'Cuando dirigía a San Lorenzo, jugábamos ante Universidad Católica por la Copa Libertadores y estábamos quedando afuera. Miré para el banco de suplentes para hacer un cambio y pensé: '¿Quién es el jugador que nadie espera que yo ponga? Al Perrito Barrios', y entró y nos dio la clasificación. Y clasificamos. Tenía la sensación que lo iba a hacer'", dijo Ruglio.

Y prosiguió: "Hace un tiempo, Diego (Aguirre) me comentó: '¿Viste como todos le caen a Babi? Un día lo voy a poner y va a hacer un gol en la hora'. ¡Y justo pasó para clasificar a la final del Intermedio! Cuando entré al vestuario tras la victoria ante Defensor, fui derecho a Diego y le comenté: 'No podés tener tanto culo'. Y me contestó: '¿Te dije o no te lo dije?'".