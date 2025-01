Washington Aguerre compartió un durísimo mensaje contra Ignacio Ruglio y la dirigencia de Peñarol

El definitivo no que Washington Aguerre le dio el martes a Peñarol agitó las aguas de la interna aurinegra. El presidente Ignacio Ruglio hizo un pedido de paz a los hinchas, pero el golero contraatacó con un planchazo al pecho contra el titular del manya.

FÚTBOL Tras no poder renovar con Washington Aguerre, Peñarol fichó a otro golero con pasado de selección

Los días pasaron y el acuerdo no se cerró.

Y después de que Peñarol compró la ficha de Leonardo Fernández a Toluca en US$ 7 millones, todo se empantanó.

Ante ese histórico y fuerte desembolso, el agente del futbolista, Rafael Monge, planteó en la negociación la necesidad de que la suba salarial fuera mayor y, además, que Peñarol comprara un porcentaje de la ficha del golero.

Ese fue el punto en el que Peñarol se negó. Comprar un porcentaje de la ficha de un golero de 31 años pareció un negocio inviable y más cuando el club debe hacer frente por los próximos tres años al compromiso económico más fuerte de la historia del club: pagar el pase de Fernández en cuotas por tres años y afrontar un salario que ronda los US$ 200 mensuales, más el 50% que se comprometieron a pagar del último semestre de 2024 (US$ 75 mil mensuales) y una comisión del agente de US$ 600 mil.

En un último intento, Peñarol le ofreció a Aguerre un apartamento a estrenar en lugar de pagarle un porcentaje de su ficha.

Fue un socio muy allegado a Ignacio Ruglio quien planteó esa fórmula bastante peculiar.

Pero el representante Monge y el golero no lo aceptaron.

Ese fue el no definitivo para una larga gestión con la cual Diego Aguirre se quedará sin uno de los pilares de la temporada 2024. Además, eso precipitará la llegada al club de Martín Campaña, golero con el que Peñarol lleva varios días negociando.

Aguerre está entrenando por su cuenta, con un entrenador de golero particular, y haciendo pretemporada en playa.

El lunes por la tarde, cuando se cayó definitivamente la renovación de Aguerre, Ignacio Ruglio publicó un mensaje confirmando que el golero no seguirá en el club, que no se dio porque el jugador peleó por su "futuro económico" y porque Peñarol puso un "límite" que no podía traspasar.

"No hay buenos ni malos", escribió Ruglio en un estado de WhatsApp que además le pidió a los hinchas que cuiden a quienes le dieron a Peñarol un 2024 "tremendo".

En las redes sociales, los hinchas atacan en forma sistemática a Aguerre llamándolo "mercenario" por no renovar su contrato.

Aguerre se formó en Peñarol y tuvo que esperar hasta los 31 años para que le dieran la posibilidad de cuidar el arco aurinegro. Una vez que demostró estar más que capacitado para ocupar ese puesto -más allá de su infantil error al hacerse expulsar en la revancha semifinal de la Copa Libertadores- luchó, a través de su representante, de obtener una mejora económica que finalmente no se concretó.

El duro mensaje que compartió Washington Aguerre contra Ignacio Ruglio

Este miércoles, con la negociación definitivamente caída, Aguerre compartió una foto en una historia de Instagram junto a un amigo llamado Matías González.

Este escribió: "Siempre serás el malo en una historia mal contada. Presidente y dirigentes dejen de hacerle mal al club y a los que sienten amor de verdad por el club. Ya van a pasar, es solo cuestión de tiempo".

Aguerre reposteó esa foto con ese mensaje dejando clara cuál es su postura en la negociación con Peñarol y el presidente Ruglio.

472528712_951919170238774_3930114633251977945_n..jpg

El futuro de Washington Aguerre: Barcelona de Guayaquil

Según medios ecuatorianos, Washington Aguerre tiene un acuerdo verbal para jugar en Barcelona de Guayaquil.

El golero viajaría a Ecuador en los próximos días para someterse a revisión médica y estampar la firma.

Cabe recordar que Aguerre terminó el Campeonato Uruguayo 2024 desgarrado.

El golero estuvo en la órbita de Newell's Old Boys, se dijo que Boca Juniors lo tuvo en el radar, pero esa información fue desmentida a Referí en dos oportunidades, y en los últimos días, San Lorenzo lo sondeó aunque el Ciclón apunta ahora a contratar al costarricense ex Real Madrid Keylor Navas.