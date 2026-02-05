Los problemas de sueño se configuran como una de las causas más comunes en la población uruguaya. Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) , el 42,7% de los consultados manifestó presentar algún trastorno para conciliar el descanso.

Se trata de un fenómeno global. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) , el 40% de la población mundial duerme mal; sin embargo, en el país el flagelo adquiere características propias que lo convierten en un problema urgente de salud pública.

La situación es especialmente grave entre adolescentes. Según el informe Kids Online Uruguay, elaborado junto a Unicef , el 50% de los jóvenes reconoce dormir mal debido al uso de pantallas. En niños menores de 12 años, más del 53% presenta trastornos del sueño vinculados al uso de dispositivos electrónicos después de las 20:00 horas.

Investigaciones del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos relacionan el sueño insuficiente con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas: dormir menos de seis horas por noche, a partir de la mediana edad, puede aumentar en un 30% el riesgo de desarrollar demencia.

¿Cómo es el método del sueño militar para dormir en dos minutos?

La técnica fue presentada por el entrenador de atletismo estadounidense Lloyd "Bud" Winter en su libro Relax and Win, publicado en 1981.

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el autor desarrolló el método con el objetivo de ayudar a pilotos de la escuela de vuelo de la Marina de Estados Unidos a descansar adecuadamente en situaciones de alto estrés. Según la publicación, los estudiantes debían seguir una secuencia de relajación progresiva que incluía respiración profunda, relajación muscular y control de los pensamientos.

Las pautas indicadas eran las siguientes:

Relaje la frente, el cuero cabelludo, la mandíbula y la cara, uno a la vez, entre respiraciones lentas y profundas.

Baje los hombros, inhale profundamente y exhale. Contraiga el pecho.

Baje un brazo sobre la silla o cama hasta que llegue al bíceps y al antebrazo, y luego hasta la mano. Repita con el otro lado.

Relaje las piernas, empezando por un muslo, luego la pantorrilla, el tobillo y el pie. Repita con la otra pierna.

Ahora, despeje su mente y piense en una imagen relajante.

Si es necesario, repita la frase “no pienses” y elimine otros pensamientos durante al menos 10 segundos.

Winter sostenía que, tras seis semanas de práctica, los aviadores podían aprender a quedarse dormidos en dos minutos, "en cualquier momento del día o de la noche, bajo cualquier condición".

Lejos de enconrar consenso, expertos en neurociencia y medicina del sueño advierten que esperar resultados inmediatos puede ser contraproducente. La neurocientífica militar Allison Brager señaló que "Afirmar que uno puede conciliar el sueño con este método y que debería hacerlo en dos minutos es una idea peligrosa".

"Te frustrarás si intentas conseguir algo que, sinceramente hablando, es imposible", sentenció.