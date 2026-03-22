Montevideo respondió: Los Teros sevens terminaron cuartos y se aproximan al ascenso tras un torneo con mucho color del público

Los Teros culminaron en la cuarta posición del SVNS 2 de Montevideo, la segunda fecha de la segunda división del Circuito Mundial de Sevens, y se mantienen cuartos en la general a falta de una fecha, que se disputará el próximo fin de semana en San Pablo.

A pesar del sinsabor de no poder pelear por el título ni entrar en el podio, el equipo uruguayo cumplió el objetivo de mínima, que era mantenerse en esa cuarta posición, la última que entrega boleto directo a los World Sevens Championships, las tres etapas finales de la temporada para el circuito principal, donde los cuatro ascendidos se sumarán a los ocho mejores del mundo.

Teniendo en cuenta que se trata de un equipo muy joven, con varios jugadores que están haciendo su primera temporada en el seven internacional, mantenerse en el puesto 12 del mundo no parece un mal balance.

Los uruguayos tuvieron exactamente los mismos resultados que en Nairobi: derrotas ante Estados Unidos 29-14, ante Alemania 31-26 y ante Kenia 22-14, y victorias ante Bélgica 26-7 y ante Canadá 33-0.

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Como marcan los scores, las victorias fueron claras ante los dos rivales de más abajo, mientras que Estados Unidos, a la postre campeón, fue el único que superó con claridad a los celestes, de la misma manera que ante el resto. Los partidos con Alemania y Kenia fueron parejos, pero los dirigidos por Gabriel Puig no supieron manejar sus momentos favorables y lo terminaron pagando caro.

De todos modos, los Teros 7s tienen casi abrochada la clasificación al World Championship. Suman 28 puntos tras dos fechas (14 en cada una) y tienen atrás, con 22, a Canadá y Bélgica, empatados. El campeón suma 20 puntos, vice 18, tercero 16, cuarto 14, quinto 12 y sexto 10.

Para quedar afuera, Uruguay debería salir último en San Pablo, y Canadá o Bélgica al menos terceros, o campeones o vicecampeones sin importar la posición de Uruguay. Por ahora, ambos han estado muy lejos de eso.

El campeón en la rama femenina fue Argentina, también había ganado en Nairobi y ya se aseguró la clasificación a las finales. Las Yaguaretés han superado sorprendentemente a las brasileñas, históricas dominadoras de Sudamérica, que terminaron quintas.

Párrafo aparte para el público: tras el diluvio del sábado, el domingo trajo el sol y más de 3 mil personas pasaron por el Charrúa, dando un gran color y haciendo pasar a Montevideo con buena nota como anfitrión.

Torneo Masculino

Sábado 21 de marzo

Uruguay 26 - 7 Bélgica

Estados Unidos 14 - 10 Kenia

Alemania 21 - 14 Canadá

Estados Unidos 29 - 14 Uruguay

Kenia 19 - 5 Canadá

Alemania 31 - 5 Bélgica

Estados Unidos 22 - 14 Canadá

Kenia 20 - 0 Bélgica

Alemania 31 - 26 Uruguay

Domingo 22 de marzo

Estados Unidos 17 - 5 Bélgica

Uruguay 33 - 0 Canadá

Alemania 12 - 7 Kenia

Bélgica 41 - 14 Canadá

Alemania 5 - 29 Estados Unidos

Kenia 22 - 14 Uruguay

Torneo Femenino

Sábado 21 de marzo

China 19 - 5 Kenia

Sudáfrica 14 - 15 España

Argentina 12 - 7 Brasil

Sudáfrica 38 - 0 China

España 10 - 15 Brasil

Argentina 10 - 12 Kenia

Sudáfrica 26 - 0 Brasil

España 19 - 14 Kenia

Argentina 22 - 17 China

Domingo 22 de marzo

China 22 - 15 Brasil

Sudáfrica 27 - 0 Kenia

Argentina 14 - 12 España

Kenia 19 - 12 Brasil

España 19 - 12 China

Argentina 22 - 10 Sudáfrica

Posiciones