Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador

Montevideo respondió: Los Teros sevens terminaron cuartos y se aproximan al ascenso tras un torneo con mucho color del público

Uruguay ganó uno y perdió tres; aunque no pudo definir el título quedó a un paso de pasar a la máxima categoría

22 de marzo de 2026 23:00 hs
El Observador | Ignacio Chans

Por  Ignacio Chans

Diego Ardao, capitán de Los Teros 7s

Diego Ardao, capitán de Los Teros 7s

Rugby Uruguay

Los Teros culminaron en la cuarta posición del SVNS 2 de Montevideo, la segunda fecha de la segunda división del Circuito Mundial de Sevens, y se mantienen cuartos en la general a falta de una fecha, que se disputará el próximo fin de semana en San Pablo.

A pesar del sinsabor de no poder pelear por el título ni entrar en el podio, el equipo uruguayo cumplió el objetivo de mínima, que era mantenerse en esa cuarta posición, la última que entrega boleto directo a los World Sevens Championships, las tres etapas finales de la temporada para el circuito principal, donde los cuatro ascendidos se sumarán a los ocho mejores del mundo.

Teniendo en cuenta que se trata de un equipo muy joven, con varios jugadores que están haciendo su primera temporada en el seven internacional, mantenerse en el puesto 12 del mundo no parece un mal balance.

Los uruguayos tuvieron exactamente los mismos resultados que en Nairobi: derrotas ante Estados Unidos 29-14, ante Alemania 31-26 y ante Kenia 22-14, y victorias ante Bélgica 26-7 y ante Canadá 33-0.

El Mundial de Rugby en Sudamérica da un paso más: el gobierno argentino manifestó su interés de ser sede

Vuelve la Americas Rugby Championship tras siete años: será en octubre en Paraguay

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RugbyUruguay/status/2035471570525728815&partner=&hide_thread=false

Como marcan los scores, las victorias fueron claras ante los dos rivales de más abajo, mientras que Estados Unidos, a la postre campeón, fue el único que superó con claridad a los celestes, de la misma manera que ante el resto. Los partidos con Alemania y Kenia fueron parejos, pero los dirigidos por Gabriel Puig no supieron manejar sus momentos favorables y lo terminaron pagando caro.

De todos modos, los Teros 7s tienen casi abrochada la clasificación al World Championship. Suman 28 puntos tras dos fechas (14 en cada una) y tienen atrás, con 22, a Canadá y Bélgica, empatados. El campeón suma 20 puntos, vice 18, tercero 16, cuarto 14, quinto 12 y sexto 10.

Para quedar afuera, Uruguay debería salir último en San Pablo, y Canadá o Bélgica al menos terceros, o campeones o vicecampeones sin importar la posición de Uruguay. Por ahora, ambos han estado muy lejos de eso.

El campeón en la rama femenina fue Argentina, también había ganado en Nairobi y ya se aseguró la clasificación a las finales. Las Yaguaretés han superado sorprendentemente a las brasileñas, históricas dominadoras de Sudamérica, que terminaron quintas.

Párrafo aparte para el público: tras el diluvio del sábado, el domingo trajo el sol y más de 3 mil personas pasaron por el Charrúa, dando un gran color y haciendo pasar a Montevideo con buena nota como anfitrión.

Torneo Masculino

Sábado 21 de marzo

  • Uruguay 26 - 7 Bélgica

  • Estados Unidos 14 - 10 Kenia

  • Alemania 21 - 14 Canadá

  • Estados Unidos 29 - 14 Uruguay

  • Kenia 19 - 5 Canadá

  • Alemania 31 - 5 Bélgica

  • Estados Unidos 22 - 14 Canadá

  • Kenia 20 - 0 Bélgica

  • Alemania 31 - 26 Uruguay

Domingo 22 de marzo

  • Estados Unidos 17 - 5 Bélgica

  • Uruguay 33 - 0 Canadá

  • Alemania 12 - 7 Kenia

  • Bélgica 41 - 14 Canadá

  • Alemania 5 - 29 Estados Unidos

  • Kenia 22 - 14 Uruguay

Torneo Femenino

Sábado 21 de marzo

  • China 19 - 5 Kenia

  • Sudáfrica 14 - 15 España

  • Argentina 12 - 7 Brasil

  • Sudáfrica 38 - 0 China

  • España 10 - 15 Brasil

  • Argentina 10 - 12 Kenia

  • Sudáfrica 26 - 0 Brasil

  • España 19 - 14 Kenia

  • Argentina 22 - 17 China

Domingo 22 de marzo

  • China 22 - 15 Brasil

  • Sudáfrica 27 - 0 Kenia

  • Argentina 14 - 12 España

  • Kenia 19 - 12 Brasil

  • España 19 - 12 China

  • Argentina 22 - 10 Sudáfrica

  • Posiciones
image

Las más leídas

Así está la situación entre Jorge Bava y el Diente López, luego de que en diciembre de 2024 el técnico no pudiera firmar con Nacional a pedido del futbolista

Mientras viajó este domingo Agustín Canobbio, ya hay nueve jugadores en Londres con la selección uruguaya para enfrentar a Inglaterra el próximo viernes

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, confirmó que hay acuerdo para que Jorge Bava sea el nuevo técnico, aunque sorprendió con la fecha que termina su contrato

Real Madrid vs Atlético de Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde ante José María Giménez en el clásico por LaLiga de España

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos