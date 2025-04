El video de Franco Colapinto cuando se salió de pista en los tests de Alpine y su picante respuesta a un usuario

Alpine , con un mal inicio de temporada en la Fórmula 1 , es el único equipo de la parrilla que no sumó puntos en los tres Grandes Premios que se llevaron a cabo hasta el momento. El pasado fin de semana, en Monza , Colapinto se subió a un modelo antiguo de la escudería para realizar los Test Previous Car durante un ensayo cerrado.

De acuerdo a las distintas informaciones no oficiales que surguieron tras los tests, Colapinto había dado solo tres vueltas de las cinco estipuladas debido a que tuvo un altercado durante una de ellas y se salió de pista, provocando daños en el suelo de su monoplaza. Estuvo más de una hora dentro de los boxes para reparar esos daños y eso hizo que gire menos.

El video tuvo una gran repercusió y le llegó a Franco Colapinto, quién respondió el mismo en su cuenta de X y explicó que fue lo que realmente le pasó, aunque instantes después borró el posteo: "No se crean que me olvidé de frenar, me quedé sin freno trasero. Los que hablan sin saber, calladitos, están más lindos", escribió en un tuit que permaneció alrededor de 15 minutos hasta que decidió eliminarlo.

El rendimiento de Colapinto en los tests de Alpine

Según informa Motorsports Italia, pese a este problema que tuvo el argentino, fue superior con respecto al otro piloto de reserva que tiene Alpine, Paul Aron. En el simulacro de clasificación, el argentino registró un tiempo medio segundo (0,5s) más rápido que Aron, y a su vez aumentó la diferencia a 0,7s por vuelta en relación con la tanda más extensa, simulando una vuelta de carrera.

Por lo que, en cuanto a ritmo de carrera y clasificación, Franco superó al otro reserva pese al problema en el suelo de su monoplaza. En total, el argentino completó un total de 540 kilómetros, mientras que el estonio, que no cometió ningún error, giró 650 km.