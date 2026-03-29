La feroz crítica de un campeón de la Fórmula 1 a Franco Colapinto tras el accidente con Bearman en el GP de Japón que ganó Kimi Antonelli; mirá el video

Jacques Villenueve, hijo del enorme Gilles Villenueve, quien murió con su Ferrari en la clasificación del Gran Premio de Bélgica en el autódromo de Zolder en 1982, y quien fuera campeón mundial de Fórmula 1 en 1997, criticó duramente este domingo al piloto argentino Franco Colapinto y generó polémica luego del accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón que ganó Kimi Antonelli.

El canadiense, campeón del mundo, cuestionó la maniobra del argentino en la curva Spoon del circuito de Suzuka, donde el piloto de Haas terminó impactando contra las barreras tras intentar esquivarlo.

"Me sorprendió que no se hiciera nada con (Franco) Colapinto. Esto es lo que no quieres ver: un pequeño movimiento justo al aproximarte a la curva en un lugar tan peligroso" , dijo Jaques Villeneuve en diálogo con F1 TV.

Villeneuve fue más allá y puso el foco en el riesgo que generó la diferencia de velocidad entre ambos autos.

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"Ahora hemos visto el peligro de esta nueva reglamentación. La diferencia de velocidad con algunos movimientos puede ser muy peligrosa y no había nada que Ollie pudiera hacer. Y no entiendo qué estaba pensando Colapinto moviéndose a una velocidad tan baja en un lugar tan peligroso", añadió.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) emitió un comunicado sobre el accidente y no nombra al piloto argentino.