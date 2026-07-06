La lista de entrenadores que buscan equipo tras el Mundial 2026 sumó otros dos nombres ilustres y ya son 10

Dos ilustres del fútbol internacional, el portugués Carlos Queiroz , al frente de Ghana, y el mexicano Javier Aguirre , como técnico de la selección de su país, elevan a diez el número de entrenadores 'caídos' durante la disputa del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

No obstante, y a diferencia de sus ocho predecesores, ni dimitieron ni fueron destituidos.

El luso, exentrenador del Real Madrid, se despidió en las últimas horas de los aficionados de Ghana en su cuenta de la red social Instagram después de que su selección cayera este sábado por 1-0 ante Colombia en los dieciseisavos de final.

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Queiroz fue contratado en abril pasado con un acuerdo de corta duración vinculado a la participación de Ghana en el Mundial y, aunque la Federación Ghanesa de Fútbol aseguró que no ha recibido aún una renuncia formal del técnico, su mensaje no deja lugar a dudas.

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En el caso del 'Vasco' Aguirre, su cargo al frente del 'Tri' estaba supeditado a la participación de México en el Mundial del que era coorganizador junto a Estados Unidos y Canadá, ya que la Federación Mexicana había anunciado al exfutbolista del Barcelona Rafa Márquez, como el técnico para el proceso rumbo al Mundial 2030.

En su conferencia de prensa tras la derrota ante Inglaterra en octavos de final (2-3), este domingo, Aguirre, exentrenador del Atlético de Madrid, Osasuna y Mallorca, ratificó el fin de su ciclo como seleccionador de México y deseó éxitos a Márquez, su actual ayudante.

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La lista de entrenadores 'caídos' la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo nada más comenzar el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia, el 15 de junio.

Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 Foto: AFP

El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.

El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, el neerlandés Ronald Koeman y el alemán Julian Nagelsmann lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final.

La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente:

Sabri Lamouchi (Túnez)

Steve Clarke (Escocia)

Miroslav Koubek (República Checa)

Hong Myung-bo (Corea del Sur)

Marcelo Bielsa (Uruguay)

Sebastián Beccacece (Ecuador)

Ronald Koeman (Países Bajos)

Julian Nagelsmann (Alemania)

Javier Aguirre (México)

Carlos Queiroz (Ghana).

EFE