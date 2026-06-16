No se pierde el Mundial: luego de ser cesado en Arabia Saudita a semanas de la Copa del Mundo, Hervé Renard fue designado para dirigir a una selección que echó a su DT en pleno torneo

El seleccionador de Túnez , Sabri Lamouchi , fue cesado el lunes y será sustituido durante el resto del Mundial por otro técnico francés, Hervé Renard , anunció el presidente de la Federación Tunecina de Fútbol en la televisión pública del país.

La decisión se produce tras la humillante derrota de las Águilas de Cartago por 5-1 ante Suecia, el domingo, en su primer partido del torneo.

"El presidente de la Federación Tunecina de Fútbol, Moez Nassari, anunció que se había alcanzado un acuerdo oficial con el entrenador francés Hervé Renard para que tome las riendas de la selección nacional de fútbol hasta el final del Mundial 2026 ", informó la cadena pública tunecina.

"Renard llegará el martes a Monterrey , donde dirigirá la primera sesión de entrenamiento con la selección", añadió el medio oficial.

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Renard, especialista en mundiales

Renard, de 57 años, se quedó fuera del Mundial el pasado abril tras su salida de la selección de Arabia Saudí, a la que había logrado clasificar para esta cita y a la que dirigió hace cuatro años, en Qatar 2022.

El técnico francés es un trotamundos del fútbol con amplia experiencia en el fútbol africano. De hecho ha dirigido a lo largo de su trayectoria a las selecciones de Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos, al margen de equipos como USM Alger y en Francia a Sochaux y Lille, así como al equipo nacional francés femenino entre 2023 y 2024.

Curiosamente, en 2014 Renard llegó al banquillo de Costa de Marfil después de que Lamouchi dimitiera como técnico de los 'Elefantes'. En esta ocasión, al marroquí, que llegó al cargo en enero, la destitución le ha llegado tras la mala imagen del estreno mundialista y otra goleada encajada ante Bélgica (5-0) en el último amistoso premundialista.

BACKA TOPOLA (Serbia), 31/03/2026.- Saudi Arabia's head coach Herve Renard gestures during the international soccer friendly match between Serbia and Saudi Arabia, in Backa Topola, Serbia, 31 March 2026. (Futbol, Amistoso, Arabia Saudita) EFE/EPA/ANDREJ C Herve Renard, DT de Arabia Saudita, en el amistoso ante Serbia Foto: EFE

Esta será la tercera oportunidad que el entrenador de Aix-les-Bains dirija en un Mundial, tras la anterior cita con el conjunto saudí y con Marruecos en Rusia 2018. En esta ocasión se estrenará el sábado contra Japón en Monterrey (México).

En Rusia 2018 el cuadro marroquí estuvo cerca de la clasificación, pero concluyó última del grupo B. Perdió ante Irán y Portugal por 1-0, y ante España rozó la victoria, pero el 2-2 supuso la eliminación.

En Qatar 2022, Arabia Saudí dio la auténtica sorpresa al vencer por 2-1 a Argentina, a la postre campeona, pero luego perdió por 2-0 ante Polonia y por 2-1 ante México y acabó cuarta del grupo C y por lo tanto eliminada.

La salida de Lamouchi

En cuanto a Sabri Lamouchi, que ocupaba el cargo desde enero pasado, "se acordó por mutuo acuerdo poner fin a su contrato".

El futuro del exinternacional francés, de origen tunecino y de 54 años, estaba en entredicho desde hacía unas semanas y se deterioró de manera irreversible tras la goleada ante Suecia.

No es el primer seleccionador de la historia en ser despedido durante un Mundial. Henryk Kasperczak, también con Túnez, lo fue en 1998 tras dos derrotas en la fase de grupos.

Tunisia's French head coach Sabri Lamouchi looks on ahead of the 2026 World Cup Group F football match between Sweden and Tunisia at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 14, 2026. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP) Sabri Lamouchi, DT de Túnez que fue destituido tras perder 5-1 en el debut del Mundial 2026 Foto: AFP

Aquel Mundial, disputado en Francia, tuvo otras dos víctimas: Cha Bum-kun (Corea del Sur) y el brasileño Carlos Alberto Parreira (Arabia Saudita).

El español Julen Lopetegui fue cesado como seleccionador de la Roja la víspera del inicio del torneo en Rusia 2018 luego de que se anunciase su fichaje como entrenador del Real Madrid.

Con base en AFP y EFE