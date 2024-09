Pacto del Futuro: la cumbre que se propuso cambiar el curso de la historia muestra su fisura

El poeta español Ángel González bromeaba: “ Te llaman porvenir porque no vienes nunca ”. En su ironía planteaba una queja sobre ese ideal del futuro que se ha instalado desde las novelas clásicas, en que aquello que vendrá siempre será mejor. Pero la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas —que estos días se desarrolla en Nueva York— está demostrando que, pese a las utopías, la humanidad no logra ponerse de acuerdo para la llegada del “próspero” porvenir.

Los mares amenazan con dejar kilómetros de tierra bajo agua. La desinformación avanza más rápido que la información de calidad. Hay más que guerras que en el último medio siglo. Pandemias. Los antibióticos no le hacen frente a bacterias que se vuelven multirresistentes. Y la mayoría de países no cumple con los objetivos de desarrollo sostenible trazados para 2030.

Pero tras 18 meses de negociaciones, los Estados miembro no se pusieron de acuerdo del todo. "No hubo una reunión en las que se sentaran todas las delegaciones para estudiar el documento párrafo a párrafo. Solo se presentaron enmiendas para beneficiar a países occidentales. Esto no se puede llamar multilateralismo. Es un gran fracaso para el principio de la ONU de la igualdad soberana de los estados", habían afirmado desde la representación de Rusia citada por la agencia EFE.