Murió el exsenador Daniel Bianchi a los 62 años

El exsenador Daniel Bianchi –con pasajes por el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido de la Gente– murió este miércoles a los 62 años.

Dirigentes de distintos partidos despidieron al político, que padecía una enfermedad y fue diputado (de 2000-2015), además de senador (de 2015-2020).

Al Senado llegó en lugar de la senadora colorada Martha Montaner, de quien era primer suplente y que falleció en 2016. En el medio, sin embargo, Bianchi pasó al Partido de la Gente, aunque luego, en 2019, el partido lo expulsó por chocar alcoholizado en Punta del Este.

Una de ellas fue María de Lima, dirigente nacionalista de Colonia, a quien Bianchi apoyó en las últimas elecciones departamentales, según recordó el medio local Helvecia.

"Su compromiso con la vida pública quedará en la memoria de nuestra comunidad. QEPD", escribió De Lima.

Mi solidaridad con su familia y allegados en este difícil momento.

Su compromiso con la vida pública quedará en la memoria de nuestra comunidad. QEPD.



