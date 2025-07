Álvaro Delgado anunció que renunciará al Senado para estar full time como presidente del directorio blanco

POLÍTICA Álvaro Delgado tras decisión de no construir el proyecto Neptuno en Arazatí: pidió "memoria institucional" y evitar posturas "refundacionales"

En una conferencia de prensa desde la Casa del Partido Nacional, Delgado confirmó que "transmitió una decisión que hablé con los compañeros del partido, como no puede ser de otra manera, donde durante todos estos días he reflexionado mucho con amigos y con la familia que siempre apoya la decisión de no sólo dedicarme 100% al Partido Nacional, dedicarme 150% al Partido Nacional".