"Aquí sigo, esperando a alguien que me quiera": está disponible el portal de la intendencia para adoptar perros y gatos

Se accede a través de este link. Ahí, las personas pueden elegir entre buscar perros o gatos y filtrar por sexo, edad y (en el caso de los perros) por tamaño. Aparecen entonces los animales con sus fotos, sus nombres, sus edades y una pequeña biografía ("Soy el michi más mimoso que te podrás imaginar", "Mi plan favorito es jugar hasta quedar agotado", "Aquí sigo, esperando a alguien que me quiera y me valore tal como soy", etc).