Carolina Cosse sobre situación económica de Uruguay: "No es todo un campo de rosas, lo sospechábamos"

Cosse destacó en rueda de prensa compartida por el periodista Leonardo Sarro la importancia de afrontar estos retos con una actitud positiva y un fuerte compromiso. " Lo que yo puedo comprometer es que desde el Parlamento vamos a dar todo de nosotros, y me animo a hablar en nombre de las dos bancadas del Frente Amplio, por lo menos, vamos a dar todo para que se pueda cumplir el programa del Frente Amplio ", afirmó Cosse en la reunión. Reconoció que el camino no será fácil, especialmente en algunas regiones del país, pero subrayó que “ nadie dijo que iba a ser fácil ”.

Aunque reconoció la fragilidad de la situación económica, Cosse se mostró optimista sobre la posibilidad de desarrollar el programa del Frente Amplio. "Lo importante es la actitud que estamos teniendo, la actitud que tiene el Poder Ejecutivo y la que tiene todo el Parlamento", señaló.

"No es todo un campo de rosas, lo sospechábamos, y hay grandes dificultades en diferentes sectores, pero aún así vamos a dar todo de nosotros y vamos a hacer honor al programa del Frente Amplio", agregó.

La vicepresidenta también abordó el papel del diálogo con la ciudadanía, señalando que los representantes elegidos por el pueblo deben estar conscientes de la realidad social y económica que enfrentan los uruguayos. "Yo no quiero que a la gente le falten los remedios, y esa es una realidad que sabemos, y que denota un problema de gestión o un problema económico", explicó. Cosse añadió que los problemas sociales como la falta de alimentos y servicios básicos reflejan una necesidad urgente de políticas públicas adecuadas.

"Yo no quiero que haya gente comiendo de los contenedores de basura, eso denota un problema, no quiero que haya 5.000 personas hurgando en Montevideo, y eso no es culpa de los que hurgan, es culpa de la ausencia de políticas que permitieron que se llegara a ese límite", añadió.

“La situación nos va a dar trabajo, pero para eso estamos acá, para trabajar, para cambiar la realidad y para conversar mucho con la gente", agregó, resaltando que la clave del cambio será la unidad y la disposición para trabajar de manera conjunta.

Con la Rendición de Cuentas y la preparación del presupuesto en el horizonte, Cosse destacó la importancia de la cooperación entre el Ejecutivo y el Parlamento para superar los retos económicos. “Va a ser un trabajo en equipo en cualquiera de los dos casos”, afirmó, asegurando que tanto el Poder Ejecutivo como el Parlamento trabajarán juntos para cumplir con los objetivos económicos y sociales del país. “Vamos a trabajar con todos”, concluyó, enfatizando la necesidad de un esfuerzo colectivo para transformar la realidad económica del Uruguay.